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蔡總統的長照夢 還需跨部會連結

聯合報／ 盧信昌／台大國企系副教授（台北市）

人口結構的繼續老化，已是台灣在可預見的未來，無從逆轉的社會趨勢；伴隨而生的問題之一，自然是醫療負擔的加重，以及高齡人口的福祉與照護。

預期老化與新生兒的減少，息息相關。一則，生兒育女的觀念變動，經常是一股風潮與機緣和合，像是國府播遷來台之後，解甲歸田的通婚與在經濟成長帶動之下的嬰兒潮；嬰兒潮世代到此際之後，恰巧是邁入六十歲以上的高齡者。

其次，眾所周知，於竹科附近就業的科技新貴，生育意念也因著職涯發展的樂觀預期，比起其他地域或職業別的年輕夫婦，要來得堅強踏實許多。即使是天主教國家的愛爾蘭，在本世紀初也曾因著外來投資有爆發性的成長，而讓中年婦女燃起回歸家庭或是再次生育養兒的熱情。

然則，面對中、美脫鉤的巨大拉扯壓力，台灣普遍的經濟未來並不甚樂觀；何況在短期內，生育風潮的再度發生，也是遙遙無期。

蔡總統在二○一六年競選之初，還曾信誓旦旦的標榜要讓長照產業遍地開花、高薪化與年輕化；事到如今，主要救急手段，卻依舊是外籍看護的開放引進和增加醫護的助理配比！

更何況老人的生活依賴與身心狀態，正所謂風燭殘年，社區在地的安養非常有必要；只是一個環節稍不留意，立馬就轉變問題所在，並會迅速惡化。要如何才能做到完善呢？自然，除了社區、鄰里與責任醫院的必要介入，各部會的職司權柄與通報的周全性，在在顯示彼此的專業研判、付出關照，都與老人照護的品質息息相關。

換言之，進入到照護階段的責任配置，一方面要有全方位的資訊架構，才能在生活協助與醫療品質上，都能有效地做好追蹤管考；同時，要有系統化的規畫與執行設計，方能將珍貴的社會愛心、照護機構的空間與醫護團隊結合；尤其是對於事故影響與緊急狀態的研判，都能在第一時間處置、應變，即時把握搶救時機。

關鍵在於打破本位主義、無謂拖延與責任推諉。如果有跨部會的充分連結，較能減緩事態的惡化與啟動老人的復能機制；畢竟，健康的老人，才能真正享受到社會福利與人生美好。

因此，蔡總統在僅剩不到一年的任期內，何妨爭取各界友善的支持，一起彙整資料和逐步修正流程。若能搭配鄰里關係的融入改善及志工服務的配合，一併從線上、雙向、多方參與照會機制，同時能勾稽醫療資料庫來做狀態研判，就能真正讓遠距照護、緊急醫療與全人關懷，都有科技支援與專責小組的緊急開動。

惟有這樣的系統化，才能在不幸事故發生之後，真正做到咎責、工作檢討與能力補強的針對性提升。最終能讓地理上分散的在地老化，透過有管考、通報的監理機制與啟動即時作業小組，在第一時間垂直整合，從而一起做好台灣的安養與送終。

當然，還要給身處第一線的專業人力，在擔責熱血之餘予以適切回饋，那是曾經說好的：長照月薪，三萬九千元。

嬰兒潮 老化 生育

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