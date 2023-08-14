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科技．人文聯合講座／氾濫成災的垃圾詐騙訊息

聯合報／ 趙坤茂

在這訊息爆炸的時代，手機簡訊、社群媒體訊息和電子郵件等資訊，已如洪水氾濫成災，天天都是汛期。我們日理萬訊，從早到晚忙碌得像螞蟻一般，一刻也閒不下來。

讓人傷腦筋的是，這些訊息除了來自親友及公務的聯繫外，還有來自四面八方的各種雜訊：好康分享的活動資訊、廣告促銷、財經投資…其中絕大部分都是來路不明的垃圾詐騙訊息。接收者如何分辨可真煞費苦心，倘若一時分心，還可能就受騙上當。

垃圾詐騙訊息利用我們的貪嗔癡，將上鉤者的七情六慾，轉化成悽慘遭遇，大家都得當心。當我們收到主旨為「你中獎了」、「信用卡代辦」、「低利貸款」、「驗證你的雲端帳號」、「快遞待領通知」、「你有一筆退款」、「大筆遺產等待繼承」、「信用卡付款錯誤」、「不明消費發票」、「信箱已滿」等訊息時，一定要提高警覺，以免暴露個資和損失財物。

如今，不肖之徒可能透過駭入某些機構的資訊系統，掌握了我們的動態足跡，讓人防不勝防。他們可以針對剛剛發生的事件，適時寄出一則要求立即回應的訊息，接收者很可能在那種巧設情境下信以為真而上鉤。例如，當你在網路購物平台下單後，立即收到刷卡有誤的簡訊，會不會心慌點選歹徒設下的連結陷阱呢？又如，當你得知所搭乘的班機延誤時，若馬上收到該航空公司的補償簡訊，你是否會點選回饋連結呢？

垃圾詐騙訊息的另一種招式是運用文海戰術，在短時間內連發數十則，讓人砍到手軟！筆者前陣子在山區活動，有兩天無法使用電子郵件，回到平地時打開信箱，竟然有數百封信件等待處理。傻眼之際，也只好一封一封慢慢砍，最後留下真正需要讀取的信件不到廿封。其實，我們可以藉由系統偵測或自訂規則自動篩選垃圾郵件，但如果電子郵件收發系統防禦機制不佳，或自訂規則不夠縝密，許多垃圾郵件就成為出現在我們眼前的漏網之魚。

猶記若干年前，家家戶戶的信箱若不及時收信，往往被廣告傳單和信函所塞爆。因此，很多人都養成從信箱拿到廣告資料時，直接資源回收，這種習慣國內外皆然。日前紐約市政單位寄發問卷調查給廿多萬戶家庭，隨函附上五美元現鈔，以鼓勵大家填寫回覆。孰料，許多家戶收到後，竟然直接丟掉，誤將黃金變垃圾。

撰寫本文的同時，筆者又分心刪除了數十則垃圾詐騙訊息。這些沒事來敲門的訊渣，真教人難以招架。我們也只能阿Ｑ一下，將這些垃圾訊息視為替我們時時測試網路順暢度的小小黃金。同時，我們也可藉由日理萬訊的灑掃庭除，練就一番「物來則應，垃圾詐騙訊息直接刪除，一切過去不留」的豁達心胸。（作者為台灣大學資訊工程系教授）

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