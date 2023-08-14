我邦交不足 台灣國際團結法案影響有限

美國聯邦眾議院日前通過「台灣國際團結法案」，稱聯合國二七五八號決議案承認中華人民共和國政府是聯合國組織內中國唯一合法代表，但並未處理台灣人民在聯合國或相關組織的代表權問題，要求美國派在各國際組織的代表抵抗中國扭曲決議、阻撓台灣參與國際組織的行為。假設這個決議後續於美國參議院通過，甚至世界各國也紛紛通過類似決議，會對台灣參與國際社會造成何等影響呢？

聯合國二七五八號決議內容，看似僅處理中國在聯合國的席位由兩岸哪個政府代表，並未提到台灣人民在中華民國退出聯合國後由誰代表的問題。然而，由於中華人民共和國要求所有邦交國都表態支持「世界上只有一個中國」，台灣又未曾在法理上變更領土主權或宣布獨立，依照二七五八號決議中國主權已經由北京政府代表，「邏輯上」可以支持聯合國及相關組織將台灣繼續視為中國的一部分，再配合北京的邦交國與國際組織對於「台灣是中國的一部分」的實踐，導致中華民國台灣無法以主權國家身分參與國際社會，甚至根本無法參與聯合國體系下的國際活動。

早在二○一一年六月，塔諾克等廿一位歐盟議員便曾聯名致函世界衛生組織秘書長陳馮富珍，抗議該組織矮化我國並要求正名；陳馮富珍回函表示，世衛對台灣的基本政策立場係根據世衛大會決議，即「中華人民共和國是中國在世衛組織的唯一合法代表」。世衛一貫的實踐便是台灣是中國的一部分，聯合國以及其他專門組織都採納類似的決議並遵從相同的實踐。

也就是說，聯合國及相關國際組織將台灣視為中華人民共和國的一部分，是「邏輯的論述」加上「論述實踐」的結果，並不完全是二七五八號決議的問題。如要打破這樣的局面，台灣可能需要在法理上落實「兩個中國」或「一中一台」的論述；即便不然，也必須改變各國對於「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」的論述實踐。前者的問題是台灣民意是否支持，以及對岸軍事威脅的程度；後者的問題是與台灣有正式邦交的國家太少，不足以在國際上改變「一中原則」論述有關的實踐。

假設聯合國二七五八號決議案內容不變，台灣參與聯合國及相關國際組織最多只能以非主權會員或觀察員身分參與。這也是美國「台灣國際團結法案」所追求的。即便世界各國議會普遍仿效美國通過類似的法案，只要是中華人民共和國的邦交國，其建交承諾「世界上只有一個中國，北京是中國的唯一合法政府」就繼續有效。

問題歸根究柢還是台灣邦交關係不足。除非台灣邦交國夠多，才有可能在聯合國對二七五八號決議案進行翻案。台灣每被挖走一個邦交國，意味著可在國際組織投票或發言支持台灣以主權國家資格參與國際社會的國家又少一國，這正是蔡政府給台灣外交帶來的最大傷害。

美國議會通過「台灣國際團結法案」對改善台灣的國際參與，可能發揮領頭作用，特別在國際社會普遍對北京政權反感之際，或可藉由更多國家的挺台實踐，改善台灣參與國際組織情況。但是真要從根本上提升台灣參與國際社會的地位，正式的邦交關係仍具有無可取代價值，也是蔡政府不容迴避的責任。