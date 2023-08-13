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陣頭自重才能獲尊重
最近新北市有座宮廟回鑾，在陣頭表演時發生民眾闖入引起衝突。據了解，衝突起因於「闖陣」，如果將闖陣擱置不談，將表演用法器用來打人，實在貶低台灣傳統陣頭文化。
一般來說，傳統藝陣表演前畫上的臉譜俗稱「開面」，而後隨之禁語表達對所扮演的神祇與陣頭的尊敬。但現今台灣神明遶境活動中，有些陣頭並不夠尊重自己身為藝陣文化工作者的身分，有些扮演者吃檳榔抽菸，喝幾口飲料啤酒旋即隨手亂丟；也有口中三字經不曾停過。所以，當扮演者手中的法器成為攻擊武器，縱使闖入陣頭行為不對，但法器成為攻擊人的武器也不能服人，更是對心中敬仰的神明與傳統陣頭文化之大不敬。
作為陣頭表演者，企盼他們能對自己從事台灣傳統文化感到驕傲，看重自己是文化傳承者，透過陣頭表演傳遞主祀神的福賜眾生，在敬畏中尋得保佑眾生的寄託，而不是讓眾生看到陣頭只剩「畏」而不是「敬」，這不是主祀神或陣頭文化傳達的真義。陣頭唯有自重，才能回到被尊重，也才是藝陣文化的真諦。
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