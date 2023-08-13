開放陸客旅遊 台灣可以做更多

行政院長陳建仁十一日在臉書發文表示：推動疫後健康有序的兩岸交流是我們的政策方向。我們歡迎陸客體驗台灣，也願意在對等原則下，兩岸同步恢復觀光旅遊；並且可以從恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，優先開始實施。

陳院長的意思就是，台灣願意先開放旅居海外的大陸人士來台旅遊／自由行。這在「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」中屬於「第三類人士」，也就是持大陸護照但在大陸以外地區有合法居留、讀書、工作的人士，即將恢復來台自由行。

不說兩岸政治上的溝通不暢，與台灣堅持旅遊（如團客）開放上的對等；今年觀光局設定的境外遊客目標六百萬，其中陸客是一百萬。

以當下的兩岸情況與距離選舉還有五個月來看，這顯然是非常難以達成與突破的。

然而，除了開放第三類人士，台灣其實可以做得更多一些。例如：開放第二類陸客，也就是赴國外旅遊或商務考察的大陸人士，也可以在行程中間申請來台旅遊。

甚至，開放陸客經桃園機場中轉回大陸時，事先申請而給予三至十四天的過境旅遊入台證。

目前大陸只允許重慶、南昌、昆明三個城市出發的大陸乘客，可以在台灣轉機（稱陸客中轉）但不能入境。但是，大陸沒有禁止從海外回大陸的人士，經桃園機場轉機回大陸。

所以，如果在開放旅外陸客的同時，也開放第二類陸客，或開放轉機陸客的入台證申請，這些都是台灣單方面可以做的，也可以大幅增加陸客來台旅遊人數。雖然還不是全面開放的陸客自由行，但也多開了幾扇門。