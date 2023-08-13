星期透視／理想與投機

民主制度的特點在於透過大眾共同參與討論的過程，選出領導者並形成共識，以作為後續決策依據或行動準則。為了防止行政運作和決策質變，經由「任期制」進行定期權力更替，達成「監督制衡」，以共謀全民之福祉。

政黨是民主政體的重要支柱。數十年來，台灣經過大大小小無數次的選舉和政黨輪替，政黨政治的運作已趨成熟。按理說，各政黨透過黨內初選制度推派最佳參選人，以取得選舉的最後勝利，自不在話下。

首先，可看到有些國民黨立委參選人確定被提名後，便開始說三道四，出現傷害政黨的言論；或身陷藍白一家的思維裡，採「雙母雞」模式，認為最好不理睬相對比較弱的同黨總統參選人，以乞求民眾黨不提名，冀能大大提高當選機會。試問國民黨中央對此亂象，有何一擊而中的對策？若不能在短時間徹底阻止這群不成材的「小雞」，恐怕後患無窮！

第二類，是寧願穿梭南北、開拓西東，也不安分於自己選區的參選人，他們代表形象，破壞力很強！但百年老店的國民黨，早就非常老化，似乎也對他們束手無策！至於彰化謝、屏東周以及這二天苗栗徐的投機行為，也是因為他們內心充滿對郭的缺乏信心。如果郭再次棄選，他們怎麼辦？就算郭參選總統大選，分裂的藍軍贏得過嗎？

第三類則是妥協派，他們不願衝突、不做壞人，沒有思想、沒有理論，完全以「自己」勝利為目標！

以上皆非政黨政治中，政黨參選人應對所屬政黨高度認同和忠誠的表現，而究其主因，乃在於缺乏公平開放的初選制度。

姑且不論民調是否完全可信，在目前各方勢力重疊膠著的情勢下，雖然執政黨種種令人唾棄的劣跡惡行，但賴淸德的民調依舊穩定領先，且如將賴目前的民調卅五％除以二○二○選舉約七成投票率，賴將穩定獲得約五十％的選票。反之，如果是大泛藍選民無法整合，則二○二四總統大選堪慮！

如今看來，除非包括國民黨提名的侯友宜、民眾黨的柯文哲和獨立參選人郭台銘，三位候選人能都同意接受經過某個程序的民調後，都毫無異議的支持民調勝出的參選人角逐大位，如此方能有機會下架民進黨！不過，這投機的想法乃非政黨政治之理想，且與現實差距過大，亦很難避免引發交換利益的疑慮，幾乎不可能成真！此外，已經認清大局的眾多小雞，喊出要團結，一定要堅持到底，真心真意，不要「食碗內，說碗外」，否則走到一半，又改變心意，只有自取滅亡而已！

我深信，絕大多數選民都會相信自己明智的選擇，民主政治還是要回歸最基本原則，就是兄弟登山各自努力，爭取選民的青睞，而放棄用各種陰謀手段來偷取勝利，才是正道！如果政黨或是政客，視選舉為工具，最後一定被選民淘汰！（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）