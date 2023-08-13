拿願景抵債 財部答非所問

政府負債係全民之共業，政府若無法清償勢必增加稅賦，由全民承擔以免宣告破產。國民黨主席朱立倫稱現有負債加上潛藏負債規模達到廿四兆，換算平均每人負債約一○五萬元，是否債台高築、債留子孫？財政部答覆，潛藏負債除政府未來編列預算支應外，可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務，因此不應加計，並強調至今年七月底中央政府債務未償餘額為五兆九九三八億元，平均每人負擔債務廿五點六萬元。

潛藏負債可分為負債準備、或有負債二類。主計總處發布之政府會計準則公報第七號規定，負債若很有可能需要清償，且金額能可靠衡量時，應認列負債準備。若非很有可能需要清償，或其金額無法可靠衡量，則列為必須揭露之或有負債。

因而，財政部之答覆似是而非。第一，行政院於一一二年度中央政府總預算案，揭露截至一一一年六月底止各級政府未來或有給付責任共計十八兆餘元，再加計財政部公布帳面紀錄之負債五兆餘元，合計逾二十四兆，上述潛藏負債係經政府精算結果，所公布之未來或有給付責任的可能性非常高，完全符合準則公報有關負債準備之規定。因此平均每人負擔債務係一○五萬元，而非廿五點六萬元。

第二，政府債務於每一會計期間必須重新精算並表達。未來若有財政部所述之費率調整等情事發生，則該年度所表達之政府債務自然減少，但是係未來而非現在。且此種改善空間有限，主要為選舉因素、政治現實之考量。軍公教改革動作神速，已於一○六年完成，勞工改革卻未見動靜，一言以蔽之，政治算計而已。軍公教約六十二萬，遠低於一千萬人之勞工，又其政黨傾向不言可知。此種基於政黨利益考量之差別處理方式，試問施政最重要之公平正義何在？

第三，財政部答覆潛藏負債可由政府未來編列預算支應。事實上，政府每年舉借債務金額皆超過償還債務金額，因此，未償債務餘額才會節節攀升。

朱立倫質疑現在之政府債務，財政部卻刻意答非所問，以未來可能之政府債務回答，且以未來願景作為解決之道：一、未來編列預算支應，其結果係債務不減反增。二、調整費率及改變給付條件將因政治現實而不可行，難道因不敢得罪勞工，再度拿軍公教開刀？三、改善退撫基金經營績效談何容易，該基金自八十五年度成立迄今，每年平均報酬率為百分之四點一四，其中有七年為虧損。台銀八十五年至八十九年之二年期定期存款利率平均數為百分之六點一。因此談不上績效優良。第四，調整保險財務結構因應若真有效，政府公布之勞工保險之或有給付責任，豈會逐年攀升？

政府債務所應關心者係現在，而非充滿各種變數之未來！也不應以政黨利益為施政之考量而違反公平正義！