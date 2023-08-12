林子偉1換4 盼中職交易更活絡

近日中華職棒的震撼彈，當屬新成立的台鋼雄鷹以選秀狀元林子偉，與樂天桃猿交易換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫二投一野，以及旅日球星王柏融的契約權轉讓協議。

台鋼雄鷹需要有經驗選手來帶領隊內的職棒新兵，這幾位選手都有一定的戰力與資歷，相信可發揮母雞帶小雞的功用；至於有「子海嘯」之稱的林子偉來到樂天桃猿，除了是即戰力，對於拉升氣勢以及凝聚球迷也會有很大助益。因此，這筆交易對兩支球隊來說是雙贏。

前陣子美國大聯盟交易大限截止前，天使隊的日籍球星大谷翔平究竟會不會轉隊就曾引起熱議，最終大谷翔平雖續留天使，卻也搏得新聞版面；反觀台灣職棒已發展到第卅四個年頭，但交易成功案例寥寥可數，讓球迷津津樂道的更趨近於零，可見中華職棒各球團心態仍過於保守。

其實，中華職棒如果各球隊間能夠多點球員交易，對於提高球員身價、拉近各隊戰力差距以及製造話題，絕對有加分效果，比賽的熱度也能夠提升。想想看，光是「某球星對決前東家」的標題就夠聳動，足以吸引球迷進場看球，球團又何樂而不為？

期望此次台鋼雄鷹與樂天桃猿的交易是個引線，後續還有更精采的球員交易登場。讓球員交易更普及、各隊各取所需，相信亦能讓台灣的職棒水準更為升級。