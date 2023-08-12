原民造林 應納碳權交易

政府已承諾，二○五○年達到淨零排放目標，並於本月七日掛牌成立台灣碳權交易所（ＴＣＸ），預定從明年起，執行國內碳權交易，令人期待。最近幾家紙業公司也紛紛發新聞稿說他們大規模造林並取得碳權，形成碳中和產業鏈，並成為股市新名詞「碳中和概念股」，大咖者粗估目前光是生物（樹木）資產價值就超過卅億元。

原來造林種樹可以獲得如此驚人的碳權利益！森林是二氧化碳最大最重要的天然儲存庫，亦是動植物生存仰賴的空間場域，對於維持生物多樣性至關重要。

至此筆者大為感嘆，何以原住民擁有超過一六○餘萬公頃的保留地，大部分均屬林地，近年亦響應植樹造林，卻只能領取微不足道的禁伐補償金（二○一六年每公頃新台幣二萬元，二○一七年起每年每公頃新台幣三萬元），連僱工除草的工錢都不夠。反觀前述碳權概念股企業，僅擁有三、四萬公頃林地，保守估計就擁有幾十億元的碳權利益，真是天壤之別！

原住民受限於保留地的開發利用，年輕一輩不得不離鄉背井到外地打工賺錢，因為禁伐補償金無法養家餬口，更難滿足基本的溫飽。

該是檢討原住民植樹造林（禁伐補償金）與碳權交易差距的時候了，國家總不能一直要求原民種樹，卻不給合理的利潤。

建議原住民主管機關與立委應正視此一議題，盡速研議把原住民保留地造林納入碳權交易標的，以取代微不足道的禁伐補償金，讓原民更願意造林、護林，使減碳淨零目標更易達成。