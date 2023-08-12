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革新語言學習 AI有潛力

聯合報／ 戴禮（Nigel P.Daly）／貿協培訓中心商務溝通培訓師（台北市）、陳敬哲譯

台灣學生投入數千小時學習英語，仍然無法達到流利交流的程度，面對如此窘境，雖然政府推出「二○三○雙語國家政策」，但恐怕也難以改變現狀，因為ＡＩ翻譯技術開發與廣泛應用，消除學生廣泛學習語言的需求，破壞人類不斷精進成長之天性。

如今利用ＡＩ翻譯任何語言已變得相當輕鬆與迅速，學生耗費大量時間學習語言，似乎毫無意義，但一切不會如此悲觀，如果學生不單使用ＡＩ「翻譯」，而是善用ＡＩ「學習」，就有機會突破現狀。

隨著ＡＩ應用不斷擴展，勞動力結構每天都快速改變，專屬人類的獨有特質將會變得愈來愈重要。許多工作將被ＡＩ取代，也有許多職務需要人類與ＡＩ共同合作，因此具備ＡＩ缺乏的技能，也能善於與ＡＩ配合，將會取得龐大競爭力。

例如外語教學，藉由ＡＩ能夠協助學生成為雙語者，如果能夠刺激大腦適應雙語系統，可以增強人類獨有的認知能力、創造力、問題解決能力，也提升換位思考想像力，能更加理解其他人想法。

研究發現，雙語者具備三項強大優勢。首先，大腦靈敏度更高，神經連接更多，灰質部位更活躍，相比單語者擁有更良好認知能力、注意力、專注力、創造力和解決問題能力。同時，雙語者在聯想和創造性思維測試中，都優於單語者，雙語能力不僅是傳遞信息的重要工具，還是人們相互社交理解的關鍵。

其次，掌握外語能力能接觸不同文化，增強與他人建立聯繫，同時培養開放心態、容忍力、有效溝通、和透視他人的能力，這些技能不僅在跨文化體驗至關重要，而且在各種社交場合中都不可少。

最後，成功的語言學習可以幫助人們生活更具備意義，尤其是在充滿誘惑和方便的ＡＩ時代，如果ＡＩ能滿足所有需求，我們還能感受到自我價值或目的嗎？我們付出努力學習語言，不僅提供認知上的益處，也帶來深刻成就感，和個人成長經歷。

但這三種好處僅限於雙語者，目前台灣學生絕大多數都難以成為雙語者。

然而，這正是ＡＩ有潛力革新語言學習的地方，搭載ＡＩ的聊天機器人可以個別化課程，提供學生無時無刻個人家教服務，滿足個別程度和興趣，教育工作者和管理者需要制定更「聰明」的課程，培養人類智慧並利用ＡＩ來實現。

藉由ＡＩ的個別化學習，台灣學生將更有動力學習和交流，可以超越目前的語言能力水準，漸漸成為雙語者，不會浪費青春，過上更成功和有意義的生活，實現雙語國家政策中設定的期望。

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