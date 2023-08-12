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柯文哲選到底 等於自斷政治路

聯合報／ 林火旺／台大哲學系退休教授（桃園市）

柯文哲公開宣示，一定會以民眾黨總統參選人身分選到底。這等於預告權力腐化的民進黨將繼續執政，也可能為他自己的政治路畫下休止符。

第一點比較容易理解，以目前的局勢來看，柯文哲參選到底是民進黨樂見的，民進黨更希望郭台銘也加入戰局，這樣賴清德的勝選更是十拿九穩。柯文哲宣示參選到底的理由，應該是想斷了郭台銘「郭柯配」的念頭，但這也正中了民進黨的下懷。柯文哲單以白色力量絕對無法打贏選戰，但是「民調第二」讓他躊躇滿志：「不論搭配誰，也是我為主，別人為副」，然而這使得非綠的整合幾乎是不可能。侯友宜有國民黨雄厚的地方實力，他不可能當副的，郭台銘在企業上是一方之雄，也不可能當副的，最後的結果就是：「民調第二」害了柯文哲，成就了賴清德。

為什麼柯文哲參選到底等於斷了自己的政治路？以民眾黨的實力，柯文哲參選總統到底，只會些微增加民眾黨不分區立委的席次，在區域選舉上，民眾黨應該會全軍覆沒。以有限的立委席次，柯文哲在未來四年將完全失去政治舞台，民眾黨基本上就是「一人政黨」，當這一人沒有空間展現政治魅力時，他的政治生命也將趨枯萎。宋楚瑜和親民黨的下場，也許就是柯文哲和民眾黨的結局。

政治需要智慧，郭台銘四年前失敗就憤而退出國民黨，給人「輸不起」的印象，這是沒有智慧；柯文哲因為「民調第二」，就認為任何形式的整合他應該是「老大」，這也是沒有智慧。總統大選只有第一名，第二名一點意義也沒有；在政治上是先現實才理想，無法在政壇立足，理想等於幻想。

二○○四年，長期浸淫政治領域、也在二○○○年摔過一大跤的宋楚瑜，確實有點智慧，雖然他民調領先連戰，但情願擔任副手促成「連宋配」，如果不是選前一天「兩顆子彈」，二○○八年總統大選，宋應該就是國民黨參選人。

走長路的人不需要永遠跑第一，與其糾結「民調我領先」的面子，退一步說不定反而使自己的政治路變得海闊天空。

柯文哲是聰明人，但是聰明不等於智慧，不論是心高氣傲或利欲薰心，都可能使聰明反被聰明誤。聰明的柯文哲難道沒有智慧理解：堅持參選到底等於助攻賴清德，也等於自掘政治墳墓嗎？

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