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未來一周慎防大雷雨 吳德榮：下周二起4天降雨範圍擴大

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跳電、淹水 前瞻成果在哪

聯合報／ 羅亮宇／出版業（新北市）

藍綠政黨為了前瞻預算補助分配不公和執行率的問題頻頻叫陣，國民黨認為行政院獨厚綠營執政的高雄市，民進黨則由國發會跳出來辯護，強調前瞻計畫沒有藍綠之分，並指「人均獲配」補助超過兩萬元的縣市中，國民黨執政的縣市就有六個。其實，前瞻計畫的預算分配應該要看國土未來的整體建設發展，以及台灣總體競爭力的需求而定，而不是用狹隘的人口數來衡量，甚至是大小眼。

前瞻計畫不應該好高騖遠，而是要以保障底層結構的基礎養護為重心，才是王道。賴清德和蔡政府口口聲聲說台灣不缺電，然而，台灣各縣市行政區屢屢發生跳電或電箱故障造成停電的情況，政府強化電力電網韌性的前瞻建設成果到底在哪裡？為何預算投入下去，卻動輒帶給民眾一片漆黑與不便的生活呢？經濟部和台電是否真的有定期更換老舊發電設備，還是抱持差不多主義和壞了再說的僥倖心態在做事？蔡政府連基礎的電力設施養護都做不好，加上台電電力控管的調度風險管理不佳，要如何讓人民相信二○二五能實現非核家園的目標？

前瞻計畫中的水環境建設亦花費許多預算，然而，十日的大雷雨，卻讓雙北街道和台南市淹水，筆者等公車時，在暴雨中度過無數個湍急的水流，待鞋子、褲子濕透後，才搭上返家的路程。水環境建設的政策目標，不是在改善淹水範圍，重視「水與安全」嗎？怎麼是此種恍如隔世的重大衝擊與光景？蔡政府對清溝渠和下水道的基礎排水改善，有沒有落實呢？賴清德在台南市長任內不是有聚焦治水工程，為何台南今日還是一片水鄉澤國，蔡政府和賴清德有必要就水環境建設的執行率向全國人民說清楚。

真正實踐「民之所欲，長在我心」的執政者，應該本著愛民如親的悲天憫人胸懷，務實地做好會牽涉到人民生命財產安全的基礎建設養護工作，而不是只會轉移焦點，並製造對立。

國民

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