特別預算 應公開透明

近日朝野因特別預算「前瞻建設計畫」補助金分配不公，引發幾項爭議：一、特別預算常態化，成為總預算外第二個預算，是否會破壞年度總預算整體性及國家資源整體分配？二、以特別條例編列特別預算，是否違反預算法、公債法及財政紀律法？三、特別預算編列無明確財源挹注，舉債支應，債留子孫，是否將成為債台高築另一扇門？爭論不休。蔡總統及財政部親上火線，掛保證絕對沒有債留子孫，並指出前總統陳水扁任內債務增加約一兆四千億、馬總統任內增加數約一兆七千億元，蔡總統任內增加數約四千多億元，不過債務內容及數據仍存爭議。

檢視特別預算編列史，李登輝前總統執政時期，發布「緊急命令」，編列「中央政府九二一震災災後重建特別預算」三年八百億。扁政府時期，透過「暫行條例」及「特別條例」編列六個特別預算合計達七千八百億。馬政府時期，透過「特別條例」編列五個「特別預算」共八千二百億。蔡政府則透過「特別條例」編列五個特別預算合計達二兆五千八百億。依預算法，特別預算的編列條件必須是國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次重大政事，才可編列。常態性業務應納入年度總預算。惟當前特別預算規模愈來愈大，且常態化。

探究特別預算，扁政府、馬政府及蔡政府，以「特別條例」編列「特別預算」，原因不外乎是為了特定政治目的，包括擬增加公共支出規模，執行有彈性，規避公債法「存量及流量限制」及預算編列「經常門與資本門比例限制」舉債方便等，已逾越預算法特別預算的編列界線，挾著國會多數，未認真審議其內容妥適性強行通過，籠統框架多年預算，分年執行，多數為專案補助，制度欠完備，成為中央控制地方之財政手段，或政黨選舉撒錢的小金庫，亦成為總預算外的第二個預算，破壞年度總體預算整體性及國家資源整體分配。且戰且走，沒有特定挹注財源，更成為債台高築、債留子孫的另一扇門。

依預算法、公共債務法及財政紀律法檢討特別預算之建議如下：

首先，行政院透過「特別條例」編列「特別預算」，不應認為經立法院通過的「特別條例」是特別法，特別預算之編列就可不受預算法、公債法及財政紀律法規範。濫用特別預算，恣意且頻繁編列，破壞預算整體性及財政紀律，已引發諸多爭擾。立法院應依法嚴格把關，不能成為行政院立法局。監察院審計部對預算及決算應嚴加查核，違法失職應予彈劾、糾舉或移司法院查辦。

其次，振興經濟擴大公共建設多年資本支出計畫，應由主管部會依「設計計畫預算（ＰＰＢＳ）」制度精神，把遠期計畫與年度預算做結合，分年編列，納入年度總預算並嚴格管考。

再次，政府不能藉「特別預算」匡列小金庫，再以補助金方式補助地方政府。應速修「財政收支劃分法」給地方政府有獨立自主財源，強化地方自治。

最後，陽光是最好的消毒劑、防腐劑，特別預算編列、執行資訊應於公開資訊網站適時揭露，讓百姓知悉，強化政治責任、財政責任，以健全財政紀律。