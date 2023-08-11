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尊馬路線 侯更具治理力

聯合報／ 柳金財／佛光大學公共事務學系副教授（新北市）
國民黨總統參選人侯友宜在接受日媒專訪時強調，「我接受合乎中華民國憲法的九二共識、我反對台獨、反對一國兩制」。記者張睿廷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜在接受日媒專訪時強調，「我接受合乎中華民國憲法的九二共識、我反對台獨、反對一國兩制」。記者張睿廷／攝影

國民黨總統參選人侯友宜的兩岸及國際政策，逐漸邁向戰略清晰，清楚承認九二共識為兩岸對話協商基礎，迥異於賴清德否認九二共識、並標籤化等於「一國兩制」；也非像柯文哲採取戰略模糊立場，既不承認也不否認九二共識。

侯的兩岸路線最務實穩健，極具化解兩岸僵局敵對邁向和平目標可欲性。尤其最近侯訪日期間，宣稱遵循「馬英九路線」，包括「新三不政策」（不統、不獨、不武）、均衡戰略「友日、和中、親美」，及「三安」目標（台海安定、台灣安全、日本安心）；面對日方對台海危機疑慮擔憂，提出兩岸應建立對話，避免緊張衝突甚至戰爭。

侯藉訪日強化其兩岸及外交論述與路線之國際宣傳，喚起民眾對馬時期兩岸和平穩定之記憶及嚮往。尤其有技巧迴避對李登輝路線、釣魚台群島及日本核災區食品入台爭論，避免台日進一步紛爭，暫時擱置爭議，讓雙方關係循序漸進。

侯兩岸政策主要觀點包括：當選後將依循馬「不統、不獨、不武」政策，讓兩岸關係回歸穩定；避免兩岸兵凶戰危、瀕臨戰爭；兩岸要有對話，始能避免衝突。侯強化兩岸論述，提出接受「新三不政策」，利於吸引藍營支持者回流，對中間選民亦有吸引力。

在「新三不政策」實施下，始有可能達成「台海安定」，確保「台灣安全」，最終「日本安心」，避免日本政府及社會民眾擔心「台灣有事、日本有事」。侯主政下不會有挑釁行為成為「麻煩製造者」。

民進黨在前兩次地方選舉大敗，足證在地方選舉及治理層次倡議「抗中保台」效益不大。在兩岸論述及路線的話語權中，侯比賴、柯更有解開兩岸僵局之條件和優勢。

相對賴倡議「務實台獨」、「台灣不是中國的一部分」、「兩岸互不隸屬」…，侯的兩岸論述及路線更能重啟兩岸對話。侯是本省人，民進黨要標籤化是「親中賣台」誠屬不易，要運用「亡國感」進行危機動員有其困難。至於柯文哲倡議「兩岸一家親」，在地方治理層次進行兩岸城市交流尚可為，要重啟兩岸協商對話則有所不足。

綜合對比賴柯侯的兩岸及國際路線，賴清德最為極端，再對照先前美方要求蔡政府澄清賴清德有關「走入白宮」言論，「務實台獨」標籤化及窄化賴清德兩岸路線空間，「倚美論」難化解「疑賴論」，也無法消除六成選民集體焦慮；柯文哲看似中庸務實卻有其局限性，「兩岸一家親」、「五個互相」，其兩岸論述碰到「天花板思維」。相較之下，顯然侯的路線更具兩岸治理能力。

日本 賴清德 馬英九

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