零售電商規模 遭嚴重低估

網際網路發達促成全球交易模式質變，除了企業間（B2B）透過電子商務方式進行交易外，零售網路購物風潮也順勢而起，並因應消費者需求衍生多元交易類型，例如B2C（企業與消費者交易）、C2C（消費者與消費者交易）。B2C與實體零售方式類似，不過係透過網路交易，屬於網路零售業或無店面零售，交易額呈現的包含商品價值與手續費、金流費、物流費等；而拍賣則是C2C中最知名的例子，網站經營者提供系統媒合交易機制，通常只收取手續費、金流費與物流費。因此，B2C與C2C電商平台的營業額差距主要在於商品價值包含與否。

由於電子商務迅速崛起，政府自二○一六年起分別統計國內整體與零售業的網路銷售金額，主要涵蓋B2B與B2C。就主計總處的資料來看，一六年網路銷售金額為三點五四兆元，其中以工業部門占七十三點七％，主要為B2B，服務業部門的網路銷售金額僅二十六點三％，類型以B2C為主。迄二○年，網路銷售金額已增至四點五九兆元，不過，工業與服務業的占比有消長趨勢，服務業無論在B2B或B2C的網路交易占比都明顯提高。

就經濟部所統計的零售業電子商務來看，去年國內零售業的銷售金額已達四點二八兆元，其中網路銷售金額達四千九百三十億元，增加速度比整體零售業為快，占比也由二○一九年的七點五％，提高至去年的十一點五％，網路零售業在二○年至去年的成長，也連續三年優於全體零售業營業額的成長。

零售業網路銷售中以非店面零售業的金額最大，占所有零售業網路銷售金額八成，主要來自電子購物及郵購業，去年網路銷售金額為二八一八億元，比前年成長八點四％，而二一年增加二十一點一％，創統計發布以來新高，主要係受疫情催化與消費者習慣轉變影響。

電子商務由於平台營運模式不同，所得到的營業額也有巨大差異，例如以B2C方式所獲得的營業額包含商品價值，而C2C方式所提報的營業額通常只有成交手續費，一般電子商務平台的成交手續費約為商品交易價格的十％以內，惟外送平台則向店家收取二十七％至三十五％左右的抽成費。因此，評估電子商務的市場規模僅以營業額作為統計標的，將可能嚴重低估，應再考慮平台的營運模式，並將各種電子商務平台的統計標準調整一致，才能正確掌握電子商務的市場規模。

據中經院初步估計，去年零售業的網路銷售金額除了經濟部估計的四千九百三十億元外，若再反推透過主要的C2C交易平台與外送餐飲平台成交的商品或餐飲交易額，則去年電子商務交易市場的規模應可達兆元，甚至上看二點二兆元，與經濟部公布的金額有極大的落差，可見國內電子商務市場不容忽視，未來也將是平台業者兵家必爭的場域，值得政府重視，並且提供公平競爭的環境，以促進產業蓬勃發展。