前瞻計畫不只是額度 更是滿意度

最近前瞻計畫吵得震天「價」響，台東縣饒縣長為台東縣在前瞻計畫中只拿到七十五億元叫屈，但民進黨立委劉櫂豪聲稱他爭取到花東、南迴鐵路電氣化及雙軌工程。兩位聲稱爭取到的前瞻計畫經費約有八百多億元，但台東鄉親為何無感？

台東人最期待的就是交通的改善，期望花東及南迴線的鐵路為雙軌電氣化，但花東鐵路雙軌電氣化工程完工目標設在二○二七年十月；南迴鐵路雙軌電氣化工程卡在可行性評估階段，何時才能辦理環境影響評估及綜合規畫，仍遙遙無期。中央施政牛步化，公共建設計畫全生命週期的績效管理制度是否落實？令人懷疑。

政府重西輕東，西部縣市在前瞻計畫中競相爭取蓋捷運或輕軌，而東部鐵路雙軌化、截彎取直及預警系統仍在進行中。二○二○交通政策白皮書的鐵路願景是「西高鐵、東快鐵，打造六小時生活圈」，何時才能兌現？

花東對外交通主要靠鐵路，因依山傍海，路基受河谷及山谷地形的限制、沿山坡興建，大部分為單軌且彎道甚多；除北迴線為雙軌及直線外，花東線及南迴線鐵路雙軌化只有四十公里，南下北上的快車、區間車及貨車皆在同一軌道行駛，安全令人擔心。

前瞻基礎建設經費龐大，七年下來應該不難讓國人感受到國家升級的進步感；但執行效力延宕，人民的滿意度是否增加？令人質疑。經費的分配不患寡而患不均，應重視執行力並讓民眾感受得到。