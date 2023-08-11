想吃魚修漁港！ 喊保台砍軍人退俸？

「台灣錢淹腳目」的年代，號子營業員的月收入，可能就超過大多數軍公教全年所得，當年投筆從戎抱個所謂「鐵飯碗」，無非是報國之餘圖個穩定，希望努力幾十年能平安退伍無後顧之憂，當時若知政府保證的契約承諾日後會偷斤減兩七折八扣，誰會甘願犧牲奉獻寶貴的自由與青春？

日前看到前鎮漁港向中央申請三千萬元補助，被加碼到八十一億的新聞。包括廿五億建深水碼頭，廿七億改建卸貨場及魚市場的作業空間等，其中兩個關鍵詞：「深水」和「空間」，水面下深不可測，或「天馬行空」的建設，恐怕才是外界難窺其奧的貓膩所在。

蔡政府以退撫基金財務赤字問題嚴重為由，違背憲法信賴保護與法律不溯既往原則，大刀揮向退伍軍人，對更迫切的勞保改革卻無動於衷。依年改辦公室當時預估，軍人年改十八％優存分十年逐步調降，省下的財源僅八十億元，竟抵不上一個小漁港的華麗變身。

蘇前院長面對質疑酸嗆：「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」，說得義正詞嚴，同理可證：準備打仗了卻還要砍軍人退休俸？只想吃魚卻不管軍人死活的政府，算盤撥得真奇妙，下架只是剛好而已。