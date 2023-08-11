聽新聞
test
0:00 / 0:00

想吃魚修漁港！ 喊保台砍軍人退俸？

聯合報／ 張健常／退伍軍人（台南市）

「台灣錢淹腳目」的年代，號子營業員的月收入，可能就超過大多數軍公教全年所得，當年投筆從戎抱個所謂「鐵飯碗」，無非是報國之餘圖個穩定，希望努力幾十年能平安退伍無後顧之憂，當時若知政府保證的契約承諾日後會偷斤減兩七折八扣，誰會甘願犧牲奉獻寶貴的自由與青春？

日前看到前鎮漁港向中央申請三千萬元補助，被加碼到八十一億的新聞。包括廿五億建深水碼頭，廿七億改建卸貨場及魚市場的作業空間等，其中兩個關鍵詞：「深水」和「空間」，水面下深不可測，或「天馬行空」的建設，恐怕才是外界難窺其奧的貓膩所在。

蔡政府以退撫基金財務赤字問題嚴重為由，違背憲法信賴保護與法律不溯既往原則，大刀揮向退伍軍人，對更迫切的勞保改革卻無動於衷。依年改辦公室當時預估，軍人年改十八％優存分十年逐步調降，省下的財源僅八十億元，竟抵不上一個小漁港的華麗變身。

蘇前院長面對質疑酸嗆：「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港」，說得義正詞嚴，同理可證：準備打仗了卻還要砍軍人退休俸？只想吃魚卻不管軍人死活的政府，算盤撥得真奇妙，下架只是剛好而已。

退伍軍人 年改

延伸閱讀

苗栗竹南鎮龍鳳漁港規畫釣魚平台 地方人士寄望梧棲港模式

宜蘭石城漁港海岸線自行車道4公里耗3億 預估2年後完工

台東縣漁港未獲前瞻補助 漁業署：功能不同

雲林爆發20年來最嚴重海水倒灌 最大的萡子寮漁港淹沒

相關新聞

面對現實 核電應當基載

報載國民黨總統參選人侯友宜公布能源政見，喊出重啟核一至核四、把小型核電廠（SMR）列入供電。「基載」簡言之，就是「即便省...

尊馬路線 侯更具治理力

國民黨總統參選人侯友宜的兩岸及國際政策，逐漸邁向戰略清晰，清楚承認九二共識為兩岸對話協商基礎，迥異於賴清德否認九二共識、...

前瞻計畫不只是額度 更是滿意度

最近前瞻計畫吵得震天「價」響，台東縣饒縣長為台東縣在前瞻計畫中只拿到七十五億元叫屈，但民進黨立委劉櫂豪聲稱他爭取到花東、...

捷運調溫 應考量擁擠程度

今年入夏以來全球氣溫屢創高峰，台灣也難以逸脫於此氣候變遷的趨勢，大台北地區卅七度以上高溫的情形屢見不鮮；加上「基北北桃都...

循環再造 垃圾成金

聯合報九日報導，台中市環保局推動資源回收有成，將回收物整／修理轉賣，去年獲得一點六億元，比前年多出五千三百萬元，堪稱垃圾...

想吃魚修漁港！ 喊保台砍軍人退俸？

「台灣錢淹腳目」的年代，號子營業員的月收入，可能就超過大多數軍公教全年所得，當年投筆從戎抱個所謂「鐵飯碗」，無非是報國之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦