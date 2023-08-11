捷運調溫 應考量擁擠程度

今年入夏以來全球氣溫屢創高峰，台灣也難以逸脫於此氣候變遷的趨勢，大台北地區卅七度以上高溫的情形屢見不鮮；加上「基北北桃都會通」定期票上路，原本以機車通勤轉為捷運通勤的人數亦上升不少，政府施政收其成效卻也造成尖峰時段捷運車廂內擁擠悶熱，引發民怨。

為解決此一問題，台北市長蔣萬安昨宣布將台北捷運車廂夏季空調溫度，從現行高運量攝氏廿五點五度、文湖線攝氏廿五度的做法，調降為非尖峰時刻廿四度，尖峰時刻則比照餐廳設定為廿三度，提供民眾更為舒適的乘車空間。北市府體察民情迅速因應，市民應予肯定。

然而從節能的角度，目前捷運車廂溫度設定，除了僅考量「尖峰或非尖峰時段」此一變項，建議可再加入乘客「擁擠程度」之變項，進行更有彈性的調控。筆者搭乘捷運之通勤路線幾乎橫跨捷運路線起迄點兩端，在通勤時段，各捷運路線乘客擁擠程度，自進入市區後逐漸上升，離開市區後乘客即逐漸減少；至捷運路線端點甚而零星稀疏，乘客可明顯感受冷氣過涼，形成能源浪費。

而增加此一考量的成本亦不致過高，從各站進出人數及班次密度的大數據統計資料，即可判斷哪些捷運路網屬於擁擠型態，需要設定較低的車廂溫度；哪些捷運路段即便是通勤時段亦不致過於擁擠，如此則更為兼顧乘客舒適與節能。