聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運調溫 應考量擁擠程度
今年入夏以來全球氣溫屢創高峰，台灣也難以逸脫於此氣候變遷的趨勢，大台北地區卅七度以上高溫的情形屢見不鮮；加上「基北北桃都會通」定期票上路，原本以機車通勤轉為捷運通勤的人數亦上升不少，政府施政收其成效卻也造成尖峰時段捷運車廂內擁擠悶熱，引發民怨。
為解決此一問題，台北市長蔣萬安昨宣布將台北捷運車廂夏季空調溫度，從現行高運量攝氏廿五點五度、文湖線攝氏廿五度的做法，調降為非尖峰時刻廿四度，尖峰時刻則比照餐廳設定為廿三度，提供民眾更為舒適的乘車空間。北市府體察民情迅速因應，市民應予肯定。
然而從節能的角度，目前捷運車廂溫度設定，除了僅考量「尖峰或非尖峰時段」此一變項，建議可再加入乘客「擁擠程度」之變項，進行更有彈性的調控。筆者搭乘捷運之通勤路線幾乎橫跨捷運路線起迄點兩端，在通勤時段，各捷運路線乘客擁擠程度，自進入市區後逐漸上升，離開市區後乘客即逐漸減少；至捷運路線端點甚而零星稀疏，乘客可明顯感受冷氣過涼，形成能源浪費。
而增加此一考量的成本亦不致過高，從各站進出人數及班次密度的大數據統計資料，即可判斷哪些捷運路網屬於擁擠型態，需要設定較低的車廂溫度；哪些捷運路段即便是通勤時段亦不致過於擁擠，如此則更為兼顧乘客舒適與節能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言