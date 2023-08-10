勿讓台灣成國際巨頭掠奪競技場

七月四日歐盟法院就Meta案的先決判決出爐，這件被外國科技記者描述為具指標性，甚至是終結「監控資本主義」的判決，除了明白宣示競爭機關在進行個案反競爭評估時，可將個資保護作為考量因素外，還明確指出，Meta對使用者追縱、建檔進而個人化廣告的獲利模式，使用者「同意」是唯一的合法基礎。

事情源於二○一九年德國聯邦卡特爾署，史無前例地以Meta（當時仍為Facebook）蒐集處理臉書用戶在WhatsApp、Instagram甚至第三方網站的非臉書數據，卻只給用戶使用臉書「同意接受」或「不同意離開」二選一的包裹式選項，形同未經用戶有效的同意而處理個資，違反歐盟「一般資料保護規規」（GDPR），濫用市場支配地位而違反德國競爭法。

Meta循通常救濟程序向杜賽道夫邦高等法院提起訴訟，在審理過程中，邦高等法院暫停其程序，就歐盟法律的解釋與適用問題，向歐盟法院聲請釋答，此次的先決判決即為歐盟法院的回應。

歐盟法院指出，德國競爭機關是在認定Meta是否有濫用支配地位的過程中，對於Meta是否遵守GDPR加以檢視，不會發生取代個資保護主管機關的效果。更何況蒐集處理個資，是數位經濟時代事業競爭的重要參數，在濫用市場力的案件中，要求競爭機關將個資保護相關規則排除在法律分析架構之外，形同漠視經濟發展的現實，削弱競爭法的效能。

歐盟法院亦明白表示，Meta與其用戶間存在明顯的地位不對等，Meta單方加諸其用戶如此廣泛蒐集處理個資的條件，不僅就Meta履行其與用戶間契約而言非屬必要，且不許用戶就不同資料來源的個資處理分別給予同意，這樣的包裹式同意，不能視為出於資料主體的自由意志。換言之，用戶應有拒絕臉書服務以外其他來源處理個資的選擇權，而這正是多年以來Meta所否定之事項。

歐盟法院甚至認為，Meta以個人化廣告做為營收來源的說詞，無論是其所宣稱的改進產品或增進效率，都不能當做是可以不經用戶同意而合法處理個資的事由；用戶的基本權利與自由，應該優越於Meta提供個人化廣告的利益之上。

歐盟法院Meta案的先決判決，防堵了Meta繼續不經用戶明確同意即大規模進行個資處理，並以個人化廣告作為營利來源的可能性，這對「資料經濟」的商業模式將有深遠的影響。資料於數位經濟時代的市場力，是具有決定性的因素，競爭機關在執法過程中應考量個資保護法規的適用；相反的，一個具市場支配地位的事業，相對於地位不對等的用戶，應負有較高的個資保護義務，形成在適用GDPR時的不對稱。

兩個不同面向的觀察，呈現了競爭法與個資法互動的關係，而這層認識之於我國法制的意義在於，依近期修正公布的個人資料保護法，政府將成立個資保護委員會做為獨立監督機關；該委員會一旦成立，有必要與另一獨立機關公平會充分合作，共同遏止科技巨擎持續不當蒐集處理國人個資的狀況。

至於公平會在去年底發表的「數位經濟政策白皮書」，對於以公平法介入個資、隱私議題的處理，仍持非常保留的立場，與個資保護機關的關係，依舊採壁壘分明的態度。歐盟法院Meta案判決的力道，應足以推公平會一把，該是重新做出抉擇的時候，以競爭法的執行來提升個資保護成效，否則國內市場將繼續成為國際巨頭掠奪的競技場！