當科技創新被民粹淹沒

台積電境外投資遭遇嚴峻挑戰，背後原因主要來自民粹主義作祟。其一是蔡政府嘉勉「護國神山」地位後所衍生的「矽盾」之說；其二是在全球廣泛布局、大量投資而產生人手不足現象和創新能量稀釋的問題。

媒體報導，台積電董事長劉德音已否定「矽盾」之說，缺工的問題也由台積電美國廠增聘新進人員，只要「十天密集培訓」即可上手。至於創新能量稀釋問題，仍待台積電高層解決。

首先，「矽盾」就是民粹主義／大內宣的口號，政府「册封」單一產業為「護國神山」，本身就是民粹主義。「矽盾」要靠智慧，小國掌握了全球的關鍵資源而成為「眾矢之的」，並非好事。在全球分工／競合的格局中，政治利益永遠大於經濟操作。用國際地緣政治操作霸凌商業行為，是大國的專利；沒有堅實的國際政治實力，小國是玩不動也玩不起地緣政治的！

另外，台積電在快速擴張時刻也必須承受巨大的風險，人才不足、創新能力稀釋是主要關鍵。廿至廿一世紀中美國的典範企業—通用電子（GE），在快速擴張／投資追求利益最大化的策略中，卻忽略了曾以為傲的科技創新，在紛紛擾擾中分崩離析造成全面的潰敗。

半導體產業在台灣得以蓬勃發展，除了優質的高階人力外，最重要的是來自政府的支持，尤其是在技術創新及人才培育方面。台積電在美國投資所遭遇的問題其實是「資源分配」問題的延伸。台灣傾全國之力卅年成就了台積電的霸業，現今官員開口閉口「護國神山」，但到了國外「因地制宜」策略能在地複製嗎？如果台灣半導體製造的核心能力在「英明」政府領導下即可輕易複製，再創一個護國神山不就該易如反掌？

科技創新是國家社會進步的泉源，不論是國家主導還是民間企業經營，其領導力的重點在於研發實力及規模、系統性／策略性的長期投入、國家知識體系及技術系統的獨立性和專業性，但這些條件都逐漸被意識形態及民粹主義所淹没了！

事實上，台積電國外的缺工、缺創新能量，是政府廿年來民粹主義所形成的惡果。

選舉文化使得社會傾向短線操作；官員的誠信攸關國家長期發展，但網路傳播使得資訊變得易得而廉價。在政客操作下，社會對立分隔嚴重，加速了民粹主義的發展。而教育體系還加入政治霸凌行列，成為道德淪喪的幫凶。

當科技淪為政治的裝飾品，創新也變得虛華而缺乏內涵。一群非專業、科技文盲的官員「引領」科技發展，台灣的「產學國家隊」就是民粹主義的產物。量子技術、高溫超導、生成式人工智慧、產業聯合艦隊、精準醫療等都是「真」蹭預算的科技研發項目。

民粹政府搞「史詩級」的劃時代科技創新只是譁眾取寵，但這樣的民粹主義，不正是台灣各個政黨所標榜的美式民主制度？

在民粹主義盛行的現代選舉文化中，長期投入專業領域和技術開發已成為緣木求魚的政策，小確幸、跟風、炒短線是政治正確的表現，滿坑滿谷的「產學國家隊」是現代版台式的「國王新衣」，台式民粹主義已積習難返。

在全球局勢詭譎不定、地緣政治和民粹主義外溢的情況下，台灣的下一步怎麼走？真要靠智慧了！