網路不設防 「麻」煩自然增

聯合報報導，教育部統計，大麻為學生藥物濫用的第三名大麻為學生藥物濫用的第三名，且占比已從去年的百分之十一點五，增加到今年上半年的百分之十二點一；另外由警方所查獲的大麻走私及栽種重量四年來增加四倍，所查獲的施用人口不僅大幅成長，且有年輕化的趨勢。

事實上，近年來許多年輕人在網路倡導「吸食大麻合法化」，並以荷蘭和美國為例，甚至還在網路上傳相關影片。筆者過去擔任教官在課堂上實施反毒宣導時，就有大學生反問我，「荷蘭和美國吸食大麻都是合法的，為什麼在台灣不能吸食大麻？」其實有研究指出，如果在青少年階段就吸食大麻，不僅成癮風險達百分之十七，且罹患思覺失調症更是一般正常人的六倍。

大學生吸食大麻有愈來愈多的趨勢，而許多高中生在社群網路的推波助瀾下也開始嘗試，尤其在泰國宣布大麻合法化後，許多網紅與素人到當地拍攝吸食大麻的影片，也讓許多年輕人到泰國旅遊時會順道嘗試吸食。

今年暑假全家人到泰國旅遊，出國前上網觀看許多網紅所拍的影片，部分會介紹到泰國旅遊嘗試吸食大麻。但依據「毒品危害防制條例」第七條：引誘他人施用第二級毒品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。網紅吸食大麻影片在網路上流傳，卻無相關單位監看管制，任由未成年人瀏覽模仿學習，年輕人有樣學樣，吸食大麻者當然不減反增。