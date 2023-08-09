政客有嘴落井下石 沒嘴說自己

行政院長陳建仁誇高雄市長陳其邁防災超前部署，其實就此打住可也；偏偏他又酸溜溜的暗諷「有些縣沒辦法超前部署，使得防災工作相當困難」，對受災嚴重的南投落井下石。

這讓人忍不住要重提二○一八年的舊事：當年八二三暴雨成災，時任副總統的陳建仁竟在隔天帶著全家人和大陣仗維安，前往金門度假三天。他理當清楚當下時機不宜，卻跟許多政客一樣無感和缺乏同理心，讓人失望。

以「陳副總統」當時的表現，現在怎好意思酸南投沒超前部署？只有一個理由：因為那是藍營執政的地方，是敵營！總覺得沾染政治前的陳建仁還算是個溫文儒雅的學者；當了副總統後，身處在一堆「在野時好鬥，執政後死不認錯」的政客中，耳濡目染下變了個樣。

主持軍公教年改，他曾說年改後約可領六萬三，省吃儉用是夠的，沒說的是自己名下有多筆不動產；卸任副總統，放棄每月十八萬卸任禮遇，事實是選擇每月四、五十萬元的中研院特聘研究員待遇；硬挺高端疫苗，不知道打的究竟是疫苗還是安慰劑；台大撤銷林智堅碩士學位，他也附和說這事未來一定會真相大白、「還林清白」。

期望陳院長秉持神愛世人、無分別心、不分藍綠的施政態度，真誠為所有百姓服務，不讓自己變成「有嘴說別人，沒嘴說自己」的政客。