聽新聞
test
0:00 / 0:00

安全的路不只能回家

聯合報／ 張炎銘／退休水利人員（台中市）

卡努「颱風尾」的龐大雨量造成南投仁愛鄉嚴重災害、道路寸斷。

台十四線是條只有二線道的山路，而這條道路又是通往廬山、清境、奧萬大、合歡山等著名景點，甚至是中部到花蓮的要道。但因其處濁水溪上游，地質本脆弱；九二一後，地表更加鬆動，土石災害頻傳。道路不只是回家的路，也是救援臍帶，更是水庫清淤的生命線。

濁水溪含沙量高可不是浪得虛名。二○○七年經濟部公告廢止奧萬大壩水庫，是水庫因泥沙掩埋而死亡的第一張證書。霧社水庫也淤積超過七成五，只能勉強維持功能；武界壩淤積超過九成，已無蓄水功能。霧社水庫在二○○四年敏督利颱風後，每年平均淤積五、六百萬立方公尺，但受限運輸及其他條件，只能每年清淤二、三十萬立方公尺。台電雖將興建水力排砂隧道等設施以減少淤積，但排出的泥沙仍淤積於上游河道，總是隱患。如塔羅灣溪淤積、排洪斷面不足，就威脅廬山溫泉旅館；辛樂克颱風時綺麗飯店遭洪流沖走，此次超大豪雨也導致麗來飯店基礎遭掏空。

霧社水庫由於壩頂標高超出排洪隧道入口將近十六公尺，水庫因泥沙掩埋死亡機率並不高，但淤積除會影響下游用水調度外，更會造成淹水潛勢增加、橋梁斷毀風險提高，甚至下游水庫淤積和揚塵加劇。

若能拓寬改善台十四線或延伸國道六號到霧社，不但對遊客、居民都多一份保障，甚至可加速水庫及河床清淤。

台灣「需要一條安全回家的路」的地方肯定不少，或許多考慮其他因素，採用更高道路標準、更好工法，甚至改線、多採隧道、長跨距橋梁等來確保道路安全。

水庫 颱風 濁水溪

延伸閱讀

奧萬大空勘慘況曝 遭200年一遇暴雨重傷持續封園

颱風卡努奧萬大暴雨200年一見 災後持續封園

雨彈前次炸屏北這次換中區 春日、獅子兩鄉雨量冠全國

彭啟明指南部水庫大進補 鄭明典：西南風環境持續

相關新聞

社宅非居住正義萬靈丹

近幾次大選，住宅政策幾乎是重中之重。近日青商總會舉行「未來城市青年進行式」論壇，藍綠白總統參選人與談聚焦議題之一即是居住...

公有地蓋地上權住宅 可創3贏

蔡總統的社會住宅為何績效不彰，原因很多，包括政府的行政效率，民間興建一棟住宅，規模不大大約兩年，而政府最少四年，這就是蔡...

科技．人文聯合講座／離島 vs.本島

對一個島國而言，海岸、海洋本應是何其尋常熟稔的生活圈。海域遊憩、休閒、近海與遠洋漁業…幾乎應是島國人民的ＤＮＡ。唯長年觀...

台灣民主不能再異化下去

二○二四年總統大選如火如荼展開，民進黨參選人賴清德獨占鰲頭，領先群倫，郭台銘嫌賴清德勝選情勢不夠篤定，準備下海幫他完成霸...

不減碳就出局 政府應助企業轉型

洪奇昌／台灣產經建研社理事長（台北市）

安全的路不只能回家

卡努「颱風尾」的龐大雨量造成南投仁愛鄉嚴重災害、道路寸斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦