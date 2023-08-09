卡努「颱風尾」的龐大雨量造成南投仁愛鄉嚴重災害、道路寸斷。

台十四線是條只有二線道的山路，而這條道路又是通往廬山、清境、奧萬大、合歡山等著名景點，甚至是中部到花蓮的要道。但因其處濁水溪上游，地質本脆弱；九二一後，地表更加鬆動，土石災害頻傳。道路不只是回家的路，也是救援臍帶，更是水庫清淤的生命線。

濁水溪含沙量高可不是浪得虛名。二○○七年經濟部公告廢止奧萬大壩水庫，是水庫因泥沙掩埋而死亡的第一張證書。霧社水庫也淤積超過七成五，只能勉強維持功能；武界壩淤積超過九成，已無蓄水功能。霧社水庫在二○○四年敏督利颱風後，每年平均淤積五、六百萬立方公尺，但受限運輸及其他條件，只能每年清淤二、三十萬立方公尺。台電雖將興建水力排砂隧道等設施以減少淤積，但排出的泥沙仍淤積於上游河道，總是隱患。如塔羅灣溪淤積、排洪斷面不足，就威脅廬山溫泉旅館；辛樂克颱風時綺麗飯店遭洪流沖走，此次超大豪雨也導致麗來飯店基礎遭掏空。

霧社水庫由於壩頂標高超出排洪隧道入口將近十六公尺，水庫因泥沙掩埋死亡機率並不高，但淤積除會影響下游用水調度外，更會造成淹水潛勢增加、橋梁斷毀風險提高，甚至下游水庫淤積和揚塵加劇。

若能拓寬改善台十四線或延伸國道六號到霧社，不但對遊客、居民都多一份保障，甚至可加速水庫及河床清淤。

台灣「需要一條安全回家的路」的地方肯定不少，或許多考慮其他因素，採用更高道路標準、更好工法，甚至改線、多採隧道、長跨距橋梁等來確保道路安全。