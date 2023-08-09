不減碳就出局 政府應助企業轉型

洪奇昌／台灣產經建研社理事長（台北市）

政府為實現二○五○淨零排放目標，在初期階段雖已編列三一七億經費，力拚三年四千家企業減碳見效；然而，外國政府碳關稅與品牌商潔淨供應鏈壓力，可能來得更快且衝擊更大。政府有責任提供更充分的資源，協助國內中小企業低碳轉型難題。

難題一：國際碳關稅與國際供應鏈壓力

歐盟「碳邊界調整機制」（ＣＢＡＭ），也就是「碳關稅」，將於二○二六年正式實施。值得注意的是，去十二月歐盟議會結論，將鋼鐵下游製品，如金屬扣件納入ＣＢＡＭ徵收範圍，換言之，本來是針對大企業的ＣＢＡＭ勢將衝擊全球中小微型企業。

經濟部資料指出，歐盟新增納管產品涉及台灣扣件、鋁製品業製造商、貿易商等約有三千五百家。而台灣扣件產業二○二二年出口總額約新台幣二○二六億元，其中出口至歐盟占比達廿五％，約五○四億元，顯見歐盟為我國眾多扣件業者的重要外銷市場，不能輕言退出。

美國「清潔競爭法案」（ＣＣＡ）已通過參議院委員會審查，最快將於二○二四年對化石燃料、鋼鐵、鋁等廿五個行業產品進口商徵收碳稅。二○二六年後更針對由多種原料產品組成的「成品」課稅。銷往美國的貨品，若同時使用鋼鐵、鋁或是石化原料，可能會被課徵三種碳稅。

另方面，全球ＥＳＧ浪潮下，國際品牌客戶紛紛要求上游供應鏈落實低碳潔淨生產。以蘋果公司為例，二○二○年宣布「全製造供應鏈將達到百分之百碳中和」，為此，蘋果要求上游供應商提出清潔能源解決方案，否則就要退出。

難題二：企業稟賦歧異，減碳更需政府資源協力

「不減碳就出局」。台灣企業要鞏固或打入國際供應鏈的關鍵，就是減碳。ＣＢＡＭ未來可能涵蓋至塑膠等聚合物、化學品、紙張及紙漿、礦物油等產品；ＣＣＡ則涉及複雜產品碳排計算，以及國際品牌客戶的潔淨供應鏈要求。碳關稅的涵蓋領域還可能擴大，國內企業都應超前部署。

目前企業淨零轉型路徑，簡要可分為碳盤查、碳減量、碳權抵換與交易機制。根據《天下雜誌》調查，受訪中小企業有八成感受到減碳壓力，但有減碳規畫的不到二成；尚有四成中小企業並未發行永續報告書，並且缺乏減碳資源。究其原因，企業規模與資源稟賦的差異，或因資訊取得限制、法規尚未健全、缺乏技術、資金等因素，而普遍瀰漫著一股如何盤查、如何減排、人力技術經費如何取得的困境。

目前政府已透過「疫後特別條例預算」編列三一七億元，針對製造業推出低碳化和智慧化輔導、升級轉型補助以及人才培訓課程。然而，國內相關的管顧團隊與人力甄補速度尚不足以滿足企業需求。另製造業下游的主要碳排來自於生產用電，對於買不到綠電的下游業者而言，資金投入成本所能達到的減碳效益其實有限。

台灣企業的「碳焦慮」實來自企業體稟賦跟不上淨零轉型壓力。政府在輔導措施，低碳轉型升級，碳權交易機制的投入還有努力空間。正在競逐總統的各黨候選人也應負責任地提出環境治理與產業政策，以協助企業化解碳焦慮，穩健邁向淨零轉型。