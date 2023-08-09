台灣民主不能再異化下去

二○二四年總統大選如火如荼展開，民進黨參選人賴清德獨占鰲頭，領先群倫，郭台銘嫌賴清德勝選情勢不夠篤定，準備下海幫他完成霸業。侯友宜、柯文哲苦苦追趕，互不相讓，這場選舉很可能是一場在野自相搶食而保送民進黨繼續執政的選舉。

民進黨再執政有什麼不好？最近網路上盛傳「九不等」的帖子，講得很透徹，其中涉及賴清德的部分是說：不要等賴清德當選了，會常常面臨戰爭的威脅；不要等賴清德當選了，官商勾結，弊案叢生；不要等賴清德當選了，黑道橫行，詐騙猖狂；不要等賴清德當選了，經濟蕭條、農漁產品無法銷陸、房價持續高漲，日子難過；不要等賴清德當選了，火力發電繼續猛烈的燒，很多人用肺發電，夏天常常缺電沒冷氣可吹；不要等賴清德當選了，缺蛋、缺肉…什麼都缺。

這類推斷是從民進黨執政七年多的實際表現推估出來的；如果讓賴清德坐上大位，這些情況極可能發生，民眾沒有後悔的餘地，因為台灣從此病入膏肓，沒有挽救機會，民眾也沒有後悔餘地。

民進黨全面執政造成的後果，可用「異化」的概念加以概括。在原創者馬克思的理論中，勞動異化是指工人感到自己失去對自己從事勞動的控制的狀況，導因是隨著流水線作業和分工的細化，勞動異化在現代社會體現得愈來愈明顯；被異化的勞動者與他自己的生產活動、勞動目標、生產過程分離，使得工作成為非自發性的活動，因此勞動者無法對勞動產生認同或者領略到勞動的意義。在這種逆轉變異之後，工人不可避免地失去對自己工作的控制，從而失去對生活及自我的控制。馬克思據此論斷：工人從來都不是自主、自我實現的人類存在，他只能以資產階級欲其所是的模式而存在。

既然有勞動異化，是否也有「民主異化」呢？民眾失去自己對民主政治的控制，導因是隨著統治者完全掌控權力後恣意妄為，被異化的民眾與自己的投票、收放自如的想望、權力的運作過程分離，使得民主成為民眾失去主權的過程，民眾在野無法對民主產生認同或領略民主的意義。在這種變異之後，民眾不可避免的失去對投票等民主實踐的控制，從而失去對自己安危與資產的控制。由此可以推斷：民眾從來都不是自主、自我實現的人類存在，他只能以執政黨欲其所是的模式而存在。

這不就是台灣在民進黨全面執政下，所謂民主政治的現狀寫照嗎？民進黨將全民的高票付託當做民眾授予空白支票，而將民主政治異化為黨主政治、金主政治；將民眾基於對安全的需求而認同其抗中親美路線擴而延之，推到極端，變成「倚美謀獨」，而將台灣推入兵凶戰危邊緣，民眾的求安異化為失安；民眾透過賦權，將納稅之後的管理分配權力交給民進黨及其全面控制的立法院、監察院，結果被濫肆開支，當做黨庫運用，照顧其執政縣市與眾多金主、樁腳與附隨者，財政授權異化為國庫被掏空。

台灣民眾還要再讓民主異化的慘狀延續下去嗎？再全面授權民進黨一次，異化必然變本加厲，政治基盤「全面液化」，沒有挽救與後悔餘地。