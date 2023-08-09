科技．人文聯合講座／離島 vs.本島

對一個島國而言，海岸、海洋本應是何其尋常熟稔的生活圈。海域遊憩、休閒、近海與遠洋漁業…幾乎應是島國人民的ＤＮＡ。唯長年觀察，台灣人民對「海」仍是以陸地思維看待，儘管政府解嚴已近四十年，也開放海岸海域活動，並以「向海致敬」為標竿鼓勵國人親海。

攤開台灣地圖，將發現諸多被定義為「發展遲緩區」、「土地低度利用區」、「閒置漁港」者多散布在西部沿海鄉鎮，依地理區位景觀資源特色，其均具發展成沿海特色小鎮之潛力。

唯今日卻多是隔代教養之「空心聚落」，儘管擁有無敵的夕陽海景，但真實的生活卻浪漫不起來，除了東部海岸景觀吸引了年輕人與外籍人士從事海域活動外，西部沿海生活與產業脫軌，也更加速了年輕世代之外流。

因參與海岸與在地連結工作，走訪多處偏鄉漁村、鹽村，乃至各離島，卻也隱約發現一些曙光刻正燃起中。在馬祖南竿遇見經營坑道獨立書店的主人，他的一句話震撼了我，「你們說我們是離島，但對我們而言台灣本島是我認知中的離島…」。也正因為這股對家鄉土地之依附感與責任感，離島人開始有回鄉再現桃花源之動力。

離島？本島？何者為邊緣，但看生活於斯人民對自我鄉土之信念。正如昔時歐亞大陸的心臟地帶絲路上的世界文明發展，今日卻為所謂已開發國家視為世界之邊陲。

當執政者以本島為主體而視離島為附屬資源時，諸多國土與城鄉齊頭式治理政策，無形中抹滅了各離島發展歷史之生態人文特色。而本島之偏鄉及離島雖有特殊建設基金，但就國土治理面，它仍是行政體制上之末稍。即使有中央資源挹注，卻仍屬地方鄉鎮公所治理「層級」，則更遑論能與琉球竹富島之世界遺產經營相較…。

當本島觀光客消費了離島的脆弱生態資源與無形環境靜謐，遊客量與鈔票換來的是垃圾、噪音與被擾動的生態系。在小琉球也看見一群年輕人返鄉保護海洋推動生態旅遊，在東嶼坪嶼遇見退休夫婦整理廢棄石頭屋，運用各種海漂廢棄物構築與大海相伴之溫馨棲所。

在苗栗苑裡，有年輕律師回鄉打造慢活慢魚小聚落；在台西也有漁民二代回鄉經營綠色養殖與藝術創作。這些小小人物已激發出一股最潮最貼近淨零生活的典範。似乎，本島人要向離島人學習，都市人也更應向偏鄉人學習。

以媽祖為名的「馬祖」島，對海洋之信守已經融入其世代ＤＮＡ中，其宗教儀式亦不像本島媽祖遶境之高排場與高碳排。

只是奇想—如果華人世界各島國共同的媽祖信仰，若能轉化為新世代對海洋文化生態保育之守護信念，以「淨零」為新生活標竿，自低碳媽祖遶境作起，共生共學，或許這個地緣之主從思維得以突破並翻轉之。（作者為中國文化大學景觀學系主任）