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公有地蓋地上權住宅 可創3贏

聯合報／ 聞博／大學教師（高雄市）

蔡總統的社會住宅為何績效不彰，原因很多，包括政府的行政效率，民間興建一棟住宅，規模不大大約兩年，而政府最少四年，這就是蔡總統兩任期興建完工不及一半的原因。要扭轉這種局面，應採用公私合夥關係（ＰＰＰＳ）來興建社會住宅，由政府包括地方政府提供土地委由建設公司興建，房屋完工後，各住宅自動設定地上權，可作為租賃型社會住宅，也可出售成地上權宅，讓民眾可圓成家夢。

目前房屋建築成本以高雄近期招標的社會住宅來看，每坪是十六萬元，若再攤上土地成本，民間建設公司的售價會超過卅萬以上，對多數受薪族絕對是壓力，想要買二字頭房屋愈來愈困難，畢竟建築造價不可能再跌回十萬元以下。因此提倡用地上權住宅來加速社會住宅興建，正是好時機。

地上權住宅作為國宅，過去有案例，但銷售不理想，主因在當時金融機構不願對地上權屋提供貸款；但時局已變，目前不少金融機構已願意提供貸款，因此政府若願意將手頭上大量公有土地含抵費地、抵價地都釋出，讓建商興建地上權住宅做為社會住宅，個人深信短期間社宅數量會大幅增加。

蔡總統的住宅政策過度強調社宅政策，社宅是只租不賣，僅滿足少數人的居住需求，並沒有像馬政府時代還有合宜住宅可購買，對想買合理價位住宅但面對高房價、又沒資格租社宅的民眾，真的是情何以堪。目前政府幾乎不談馬時代的合宜住宅或兩蔣時代的國民住宅，住宅供應本是住宅政策重要一環，從李登輝總統執政時期推出短暫「六萬元一坪」國宅後，就全面棄守，住宅供應完全交由建商負責，對照近廿多年來的住宅供應數量非常驚人，就可明白民間建設公司的興建效率。而地上權住宅則強調住宅興建交由建商來負責，出租型社宅由政府另外付給建商代建酬勞費，出售型社宅由建商與政府商定價格後，從銷售狀況來取得其應得利潤，此刻政府供應住宅沒有影響建商利益，能創建商、政府與民眾三贏局面。

賴副總統的住宅百萬戶政策僅是蔡總統政策的擴充版，把包租代管加碼為廿五萬戶，興建社宅加碼為廿五萬戶，房租補貼加碼為五十萬戶，其中社宅有廿五萬戶，若繼續沿用目前興建模式，其達成率將會更低。因此政府想要有作為，就應善用ＰＰＰＳ來興建社宅，將一部分社宅化身地上權宅，出售給沒資格租社宅，但有能力負擔地上權宅造價的民眾。買到地上權住宅的民眾有一個絕對好處，房屋是自己的，不受社宅最多只能住六年限制，沒有搬家的苦惱。

地上權 建商 社會住宅

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