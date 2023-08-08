債留曾孫 還甩鍋馬維拉

前總統馬英九早已卸任，理應與蔡英文主持的國政無涉；但弔詭的是，三不五時就會被拉來墊背，不管是政策缺失還是弊案不法，統統歸給他就是了。馬英九成為民進黨政府出包時的「最佳救援投手」，故稱「馬維拉」。朝野最近為了政府預算的財政紀律吵翻天，蔡總統擔心影響明年大選選情，搬出馬英九任內「留下更多債務」當藉口。蔡政府執政七年多，都快下台一鞠躬了，還硬拖馬英九下水背鍋，難道現在還是馬政府當家作主？

審計部總決算審核報告指出，近年政府編列多項特別預算，均以舉債支應，截至二○二二年底止，債務未償餘額已近五點七兆元。在野立委痛批，民進黨政府透過編列特別預算規避公共債務法債務上限，從債留子孫變成「債留曾孫」。在民進黨完全執政下，所謂「立法院審預算是為人民看緊荷包」的說法早就成為笑話，倒不如說是為民進黨的利益「撒幣護政權」。

蔡英文不認債留子孫找馬維拉救援，並指前總統馬英九政府留下的債務更多。馬英九反擊，特別預算舉債不列入總預算，蔡政府「藏」了許多債。蔡英文執政七年來不斷撒錢，舉債達廿年最高，且馬政府時期特別預算七千九百億元，多用於重大天災、國際情勢動盪；反觀蔡英文讓特別預算常態化，即使利用特別預算「藏債」，負債總額也創歷史新高。

蔡英文不但用特別預算來規避「債留曾孫」，還甩鍋給前總統馬英九、陳水扁，狠打審計部這隻烏鴉做的報告。一個負責任的政府應該向前看，一味推給前朝，豈不時空錯亂？