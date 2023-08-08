父親節 二十年不放手 盼到浪子回頭

父親節又到了，想起日前聯合報報導新北市當選今年模範父親的王先生，悉心照料三名從小就罹有家族性氣喘病女兒，自喻家有三千金，肩上也有三千斤。如今長女擁有雙博士，次女為台大畢業擔任公職，三女為碩士並在德國工作定居，各擁有一片天。市長到府祝福，頻讚「非常不簡單」。

看完報導，內心很多的感觸，社會上還有不少像王先生一樣傾盡全力為孩子付出的父親。只是孩子終究成不了大器，他們都不能成「模範父親」，但他們為孩子無怨無悔付出的心情是一樣的。

我的大兒子自軍中退伍後就染上酒癮，每天幾乎有一半的時間都在喝酒，喝醉了就睡覺，睡醒繼續再喝，隨著日子經過，酒癮愈陷愈深無法自拔，長達二十年漫長的酗酒過程中，工作沒有了，女朋友離開了，知己一個接一個都不再來往，看在我眼裡內心痛苦難以言喻，心裡既恐慌又自責，認為孩子走偏變壞都是自己責任。

但我二十年來始終堅持一定要把孩子救回來，如果一放手，孩子必定終生毀掉，因此所有的酒駕罰款都親自前往繳納，包括法院也不例外。「椎心之痛、刻骨之傷」絕非局外人所能體會。六年前抱著求助的心，一字一淚寫了一篇「我拉不住我那酒精成癮的孩子」寄給民意論壇，很幸運刊登後引起不少回響。

其中，基督教晨曦會、馬偕精神科、民間戒酒會都提供諮詢輔導，協助住院、入村長期接受完整雙效療程醫治，再藉由信仰力量加上孩子的決心，終於從泥濘的酒海中爬起來，經過五年把酒癮完全戒掉，如今已成功回歸正常生活。

在低層社會中也有很多「好爸爸」，期盼相關單位適時傳遞溫暖減緩其壓力與焦慮，他們或許都談不上楷模，但其默默付出一路相伴浪子回頭，也能為社會注入正面能量。