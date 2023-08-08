醫預法畫錯重點 醫病更煎熬

八月四日聯合報頭版頭條新聞「醫療爭議須先調解，醫預法明年上路」，醫界和醫改會歡欣以待，咸以為可以減少「盲訟」和「濫訟」（當然還有纏訟、盲判和亂判）。筆者行醫四十八年，自廿年前於民意論壇撰文首倡「手術志願書」的修正，乃至於「病歷中文化」的推動，認為醫預法畫錯重點。

不久前筆者一位住美國德州的友人接受開刀手術，結果不順，反受巨創，求教相關科系的本人。筆者詳閱手術前後病歷後認為患家委屈屬實，家屬遂開始法律行動，不過數月即獲得賠償，醫糾解決之迅速，筆者嘖嘖稱奇，在此介紹觀察所見，供有識之士參考：

一、他們的律師一般都會有自己團隊裡的醫學專家夥伴可以諮詢參商，研究病歷後確認診療過程有明顯不當，有把握贏得官司方才接案。二、如果未能贏得官司，患家得不到賠償，則無需付任何酬勞給律師，而且法律過程鉅額花費完全由該律師承擔；更且法院還將留有不良記錄（網站有記錄可查），甚至可能犯誣告罪，該律師將賠了夫人又折兵。三、醫療糾紛賠償金額，雙方協同「永久保密」，因此大大減少患眾天價高額賠償的誘導。因此，濫訟、盲訟和纏訟的法律案件極少。

另外，在法官面前，雙方律師各自呈上醫學依據為自家辯護，專業對專業，三方相同的文字語言，絕大多數官司，法官不需要有（也不可能有）醫學知識，也很容易判出是非對錯，盲判和濫判不至於發生（除非極少數醫學上的案例，需諮詢超級專科醫學會）。

反觀台灣，患者只要治療結果不如醫師治療前所言，或出了什麼差錯，不滿意醫師的解釋，就找律師諮商；而除了少數稍有醫學背景，或只有無權責職務關係的醫療資源外，律師多憑著直覺或自以為是的正義感，即帶著患者輕易、無止境地提告，反正「無本生意」，遞一次狀子或陪同上一次法院，就收取患方數千、上萬的費用，法官完全無能掌握真相，雞告官鴨子、由鵝審判，鬧個十幾年的官司也不是什麼稀罕的事。

且讓筆者醜話直說吧，醫預法沒有抓住要點，只是多一個程序、浪費更多的人力，製造醫病雙方更多的煎熬而已！