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科技．人文聯合講座／世界的毀滅者

聯合報／ 林一平
奧本海默。林一平／繪
奧本海默。林一平／繪

二○二三年七月廿一日首映的《奧本海默》造成轟動。而在近八十年前的同一個星期（一九四五年七月十六日），奧本海默（J. Robert Oppenheimer; 1904─1967）目睹第一枚核彈在新墨西哥沙漠試爆成功時，印度教聖書《婆羅多》中的一段話浮現在他腦海中：「現在，我成為死亡，世界的毀滅者。」但更直接的翻譯是「現在，我成為時間」，意味著生與死的循環。

有趣的是，今日我們談到人工智能，引發如同當年對核彈發明的驚恐爭論。許多科學家面臨著重要的問題：我們對我們所擁有的知識有何種道德責任？如奧本海默所說，我們現在明確且霸道地干預了人類歷史的進程。製造原子彈是否是不可避免的？為了結束戰爭，投放原子彈是否絕對必要？我們是死亡，還是時間？如果我們檢視核彈爭議的過程，或許能幫助我們面對人工智能的發展。

奧本海默被稱為原子彈之父，後半生毀譽參半，美國政府最後於一九六三年底授予他費米獎。這是他獲得的最後一個重要獎項。費米（Enrico Fermi; 1901─1954）是廿世紀唯一精通理論物理及實驗物理的大師，於一九五四年獲得了首屆美國原子能委員會的原子能研究獎。後來，這一榮譽被命為費米獎。

費米和奧本海默都曾在德國跟隨玻恩（Max Born; 1882─1970）學習。費米因在鈾之外產生新的放射性元素，而獲頒一九三八年的諾貝爾獎。費米在一九四一年向泰勒（Edward Teller; 1908─2003）提出假設，使用核分裂彈來加熱重氫到融合溫度，以創造大爆炸。泰勒以極大狂熱進行研究，最後發展出氫彈。一九四二年費米在芝加哥大學產生世界上第一個受控的核分裂連鎖反應。如果核時代是從第一次持續的核鏈反應開始，那麼費米是核時代的奠基人。

奧本海默是核武器的創始人。費米原先反對製造原子彈，希望能保守原子彈的秘密，盡可能不將其公之於眾。奧本海默說服費米，於一九四四年加入奧本海默在新墨西哥的洛斯阿拉莫斯實驗室，進行原子彈製造及測試。費米是整個計畫的靈魂人物。

一九四五年核彈試爆成功不到一個月後，美國對日本投下原子彈，毀掉兩座城市。八月卅日，洛斯阿拉莫斯實驗室的科學家組成協會，推動對核武器使用和核武器發展的公開辯論。同年十一月奧本海默在這個協會進行告別演說。費米沒有加入協會，對於協會成員提倡世界政府，共管核能技術，抱持懷疑態度，因為他認為一九四五年的人類還不夠成熟。事實證明，費米是正確的。

今日不少科學家對人工智能的發展產生疑慮，也想建立類似世界政府的公約機制來導正其發展。問題是，比起一九四五年的人類，二○二三年的人類是否已經足夠成熟？（作者為前科技部代理部長）

核武 美國

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