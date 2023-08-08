台史論述 侯柯應走出「去中化」陷阱

日前「台灣文化協會」成立百年紀錄片發表會上，侯友宜與柯文哲同框出席，還能見到陳建仁、林佳龍等民進黨政府高官。縱觀侯友宜與柯文哲的致詞內容，無不將百餘年前的台灣文化協會與當代的「民主自由」結合起來，也提到了文化啟蒙與團結和平的重要性。他們說的都沒錯，卻恐落入了民進黨「去中化」史觀、歷史去脈絡化的陷阱，只談意識形態口號式的「民主自由」，卻忘記當年台灣文化協會何以「啟蒙」？又為何「團結」？

台灣人民風起雲湧的武裝抗日遭日本殖民當局鎮壓下來後，有志之士遂改行文化抗日路線。文協成立的〈主旨書〉有言：「合理的運動，穩健的宣傳，有何危險呢？孔子曰：『德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改。』如此，才是危險而為世道人心所深憂者。」短短一段話即能體現「文化啟蒙」的背後，實則有濃厚的漢學底蘊與漢民族主義。

是故，日殖當局編纂的《台灣總督府警察沿革誌》，記載了文協在當時的宣傳要旨：「漢民族是保有五千年光榮文化之先進文明人，不該屈服於異民族的統治之下…我們應該喚起漢民族的民族自覺，把台灣做為我們的台灣，自己統治自己。為排除屈辱團結起來。」在日本統治者眼中，台灣文化協會的民眾運動，「再次喚醒了他們的民族意識，使其對革命產生期待，導致民心的趨向為之一變。」

做為文協要角之一，蔣渭水一九二一年在〈台灣文化協會創立經過報告〉開篇寫道：「現在所謂的台灣人，是○○民族，同時也是日本國民」。「○○」所指為何，揆諸當時的政治環境與蔣氏的民族認同，答案已不言自明。

此外，一九二五年孫中山病逝北京，為表達哀悼，文化協會在台北舉行追悼大會，到會者二千餘人，遭日本當局禁止朗讀悼詞與弔歌，眾人向孫先生遺像行三鞠躬禮後散會。

一九二七年，蔣渭水主持孫中山逝世二周年紀念會，他沉痛而凜然的說：「孫先生臨終時，尚連呼和平、奮鬥、救中國數十聲，希望今夜出席的人，深深接納孫先生最後的呼聲：和平、奮鬥、救中國。」約四、五千位的台灣民眾到場，連屋頂透氣窗也擠滿人潮。

換言之，台灣文化協會的成立，是台灣人民的漢民族主義與反殖民主義精神的結合，這才是其不畏日本高壓統治，倡議「文化啟蒙」與「民主自由」背後的真實動力與主要價值。然而這些鐵錚錚的史實，在台灣卻由於「去中化」的政治浪潮，而遭抽空與忽略，只剩下執政黨權力所需的片面論述。

無論是中國國民黨的侯友宜，還是重現台灣民眾黨旗號的柯文哲，理應在史觀敘事上「撥亂反正」。這無關統獨忌諱，而是一個負責任的領導人，有義務向台灣民眾還原歷史真相、恢復歷史正義，以及增進歷史連結。唯有做到這點，才有資格引述蔣渭水的遺言：「同胞要團結，團結真有力」。