小雞亂竄 藍母雞受凌遲

國民黨在歷經兩次總統大選慘敗後，此番推出去年底甫以壓倒性票數勝選新北市長的侯友宜為參選人；本期待以侯在台灣人口最多都城之傲人政績以及正直鐵漢形象，得以「最強母雞」之姿率領眾立委參選人（小雞）一鼓作氣「下架民進黨」，孰料侯在五月中獲得提名後「內憂外患」不止，民調始終不振，至今仍在「老三」地位掙扎。

以客觀條件來看，侯雖有其不足之處，無疑仍是本屆國民黨能推出的最強參選人。國民黨基本盤或比上屆韓國瑜競選時略少，但與侯之草根務實形象及長年扎根帶進的支持者相加，理應與賴清德有一拚的機會，關鍵在藍營人士是否能團結，而現況是頗令人沮喪的。

首先是郭台銘挾其「財大氣粗」繼續「興風作浪」，雖然有識人士皆以為「切切不可」，郭董似乎「鐵了心腸」；明知「損人不利己」仍我行我素，讓部分地方派系得以「渾水摸魚」或「蠢蠢欲動」向黨中央要挾。

而最令人嘆為觀止且是以往罕見的，則是國民黨不少「小雞」以各種方式「長他人威風，減母雞氣勢」；有人倡議所謂「政黨輪替大聯盟」；有人多次為郭台銘主持活動，聲言「郭並未宣布參選」；有人發「立委投本人，總統選郭台銘」文宣；有人到柯文哲競選場子蹭熱度；有人在政黨正式提名後仍嚷著重新做民調，也有人明目張膽繼續為郭台銘助選，甚至有不分區立委直接建議改提他人；眾聲喧譁，其共同特色是具有高聲量，而且多在北部都會、藍營優勢區，因而給人「不戰先潰」之印象。侯友宜不斷受凌遲，聲勢自然無法提振。

與上次大選比較起來，韓國瑜當時雖明顯處於劣勢，立委選舉國民黨也以大敗告終，但幾乎未見「小雞亂竄」；差別是此次柯文哲加入戰局，郭台銘持續扮演「破壞者」角色。柯文哲講話直白，批評執政黨常能「直搗核心」，在年輕選民中擁有相當的優勢；郭台銘財力雄厚，令人垂涎，足以讓某些人「團團轉」。「小雞」們如在義利之辨上把持不住，難免會有荒腔走板的演出；雖然各有遁辭，殊不知素以批判性強著稱的藍營支持者看在眼裡，豈會被「初級把戲」迷惑？到選舉時，發現蹭人選票未必能移轉，又傷了基本盤之心，恐怕得不償失而悔之莫及。

目前看來侯之處境甚為險惡，但部分「小雞」們的表現則更令人擔憂。藍營支持者常慨嘆「民進黨壞、國民黨笨」，民進黨派系問題嚴重，尤其「賴英不對盤」，但從未見「小雞」們扯賴清德後腿。國民黨許多「小雞」們迄今所作所為，自以為得計但實不高明，又讓人覺得鼠目寸光、唯利是圖、不顧大局，是「既笨又壞」，自然不值得支持。展望未來，如果國民黨新生代的代表性人物多失心喪志、投機取巧之輩，甚至有亡黨滅頂之虞。

台灣民眾久為民進黨所苦，尤其此次大選關乎台海「戰爭與和平」的抉擇，深盼國民黨迷途「小雞」們能及時省悟，團結在總統參選人旗下；侯也能展現大度、既往不咎，亡羊補牢猶未晚。庶幾在約五個月後，能與賴清德一搏，拯民於倒懸，並挽回藍營支持者厭棄之心，自救救人。