聽新聞
test
0:00 / 0:00
災害救助淪作秀工具
中颱杜蘇芮及其外圍環流為南部地區帶來強風豪雨，緊接著卡努颱風及外圍環流接力襲擊北台灣。台灣因極端氣候影響，農業天然災害發生頻率有增加趨勢，造成農業天然災害救助金額居高不下，衍生之爭議事件亦日趨嚴重。
每當天然災害來臨時，總是農家們最擔憂的時刻，尤其筆者服務的地區為全台重要農業產區，政府為協助農民於受災後及早復耕復建，依據「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助及低利貸款；但救助期間卻經常面臨農民或民代認為救助不公平之抗爭，公職人員執行損害鑑定往往亦引起爭議。
「農業天然災害救助辦法」宗旨，目的在協助農民於遭受天然災害後能及早復耕復建，而非補助受災農民之全部損失。農委會甫升格為農業部，官員更應正視，切莫讓政府「農業天然災害救助」的美意，淪為魚肉鄉民的作秀工具；更應由源頭根本做起，灌輸農民正確的栽植田間管理概念，加強農民農業保險的推廣與宣導，並解決農業缺工及農產品產銷失衡等問題，才是根本之道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言