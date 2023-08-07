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災害救助淪作秀工具

聯合報／ 藍謙／基層農政單位公務員（屏東市）
卡努颱風遠離警報解除，強降雨重創嘉義縣阿里山鄉，路斷坍方。圖／讀者提供
卡努颱風遠離警報解除，強降雨重創嘉義縣阿里山鄉，路斷坍方。圖／讀者提供

中颱杜蘇芮及其外圍環流為南部地區帶來強風豪雨，緊接著卡努颱風及外圍環流接力襲擊北台灣。台灣因極端氣候影響，農業天然災害發生頻率有增加趨勢，造成農業天然災害救助金額居高不下，衍生之爭議事件亦日趨嚴重。

每當天然災害來臨時，總是農家們最擔憂的時刻，尤其筆者服務的地區為全台重要農業產區，政府為協助農民於受災後及早復耕復建，依據「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助及低利貸款；但救助期間卻經常面臨農民或民代認為救助不公平之抗爭，公職人員執行損害鑑定往往亦引起爭議。

「農業天然災害救助辦法」宗旨，目的在協助農民於遭受天然災害後能及早復耕復建，而非補助受災農民之全部損失。農委會甫升格為農業部，官員更應正視，切莫讓政府「農業天然災害救助」的美意，淪為魚肉鄉民的作秀工具；更應由源頭根本做起，灌輸農民正確的栽植田間管理概念，加強農民農業保險的推廣與宣導，並解決農業缺工及農產品產銷失衡等問題，才是根本之道。

農民 卡努颱風 農業部

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