傳統農業需要干擾性科技

二○一三年我國與紐西蘭簽署有ＦＴＡ性質的《台紐經濟合作協定》，二○二五年從紐西蘭進口液態乳關稅每公斤十四元降至零，引發酪農恐慌。農委會推出酪農產業「永續」十一項措施，包括輔導更新自動化省工設備、自創品牌、推廣國產鮮乳、設計標章等。但酪農業者感嘆：「是否支持本土鮮乳，回歸個人選擇。但紐西蘭鮮乳品質佳，又價格便宜，你是消費者會怎麼選？」

紐西蘭廣闊的土地、海岸、氣候溫和，適合發展農林漁牧，年度出口總值半數是農產品；每年牛乳產量高達二一○○萬噸，幾近台灣的五十倍，當然也有飼育技術的領先，是優勢產業。

從經濟比較利益角度看：台灣地小人稠、處於亞熱帶，動物易染疫、牛隻泌乳量少；產業規模小、汙染擾民導致抗爭；既無牧草也無飼料作物，需從海外進口黃豆和玉米。受產地價及國際運輸雙重波動衝擊，減免飼料營業稅仍難抵銷高成本壓力。

補貼酪農有盲點，其一是違背簽訂ＦＴＡ的初衷，兩國貿易針對某商品「零關稅」意謂完全開放市場。巧立名目補助本國商品，宛如非關稅障礙，違反ＷＴＯ精神。

盲點之二是忽視新興科技對畜牧業影響。聯合國新千禧年未來預測，人造肉將是下一波食品革命，人類不再依賴養殖動物的蛋白質。史丹佛大學教授預測到了二○三○年，美國乳牛數量將縮減五十％、乳製品銳減九十％、牛肉市場也減七十％。因為已有技術可擷取牛細胞在發酵桶培養出一塊「牛肉」。不傷害動物也可獲取動物蛋白質營養。

人造培養肉也有環保意義，傳統畜牧有巨大負面環境影響，除了糞便汙水，牛隻呼吸及打嗝排放溫室氣體甲烷；人為活動釋出甲烷的主要來源之一，就是畜牧養殖動物。二○二一年英國舉行第廿六屆聯合國氣候大會，超過一百個國家簽署《全球甲烷承諾》宣言，自主減少甲烷排放，畜產大國投入研發改良飼料組合，如添加某些草類降低甲烷排放比率，但終究不能完全避免排放。

養殖牛群也排擠人類糧食，美國種植玉米做動物飼料占卅三％、製作乙醇生物燃料占廿七％，其他加工原料占十一％，還有出口，供人類食用只占八％。粗估全球種植飼料作物土地，改種人類可食用之農作物，就能完全免除飢荒威脅。英國牛津大學研究顯示，人造肉與傳統畜牧相比，節省三成五至六成的能源、減少八成至九成五溫室氣體排放、減少九成八的土地占用；同時，這塊「肉」透過生物技術編程，只有人類可食用部位，排除皮毛骨骼內臟，降低廚餘廢棄物浪費。

石器時代結束不是地球上找不到大小石塊，而是因為進入青銅時代有替代性工具，謂之「干擾性科技」。現已可不必「為喝牛奶而養一頭牛」了。農委會及國科會實應鼓勵生技界產學合作研發，使畜牧業真正跳躍式升級—從牧場到組織培養室。

我國多年來為培植發展多樣農產品，投入鉅額資金和科研於傳統耕作養殖，還有各種名目的補助、補貼、補救。真的需要維持龐大的傳統生產性農業嗎？