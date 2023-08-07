土石流淹七次 真束手無策？

卡努颱風引進西南氣流大雨，造成南投仁愛鄉南豐村及春陽部落嚴重土石流。面對天災，真的束手無策？

南投仁愛鄉為本次土石流重災區之一，最令民眾印象深刻的就是南投仁愛鄉南豐村加油站，在大量土石掩埋下，整個加油站幾乎滅頂；連同本次土石流事件，建站至今至少已被土石流埋了七次！完全驗證教科書上所說土石流具有復發性特質。事實上加油站就位於水保署「投縣ＤＦ０１３」土石流影響範圍，該影響範圍也包括加油站旁便利商店，這次也被土石掩埋而無法營業。

民眾不禁要問，位於土石流潛勢溪流土地，是否有限制開發或土地利用管制事項？然水保署主要依據《災害防救法》第廿二條公布土石流潛勢溪流，其目的係為減少災害發生或防止災害擴大所為之減災事項，目前並未限制開發，顯然對於具有土石流災害潛勢區域管理，仍有改進空間。

其實，目前《地質法》第八條規定略以：「土地開發行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行基地地質調查及地質安全評估」；土地開發人、經營人、使用人或所有人，於施工或使用階段，則應依據規定進行地質安全評估，以防範地質災害之發生。而地質法當初係因為北二高無預警走山催生，但該法主管機關是經濟部中央地質調查所，而土石流長期係水保署主管；不同主管機關，造成了山崩與地滑列為地質敏感區，地主要做必要評估與作為以防範災害發生，雖然地質法定義「地質災害」包含「土石流」，但土石流卻不是地質法法定之地質敏感區的怪異現象發生。

就應用地質學或大地工程角度，不論山崩、地滑或是土石流，都是屬於廣義山坡地災害，其部分共同成因都與降雨量有關，甚至互為因果；例如可能集水區上邊坡發生山崩或地滑後，配合地形及雨量條件，山崩或地滑殘屑就形成集水區下邊坡土石流。如果依據目前台灣專業法令，就是上游的山崩地滑要做地質安全評估，下游的土石流卻幾乎沒有安全評估防線，只依靠水保署做整治或預防土石流，真是「不能承受之重」，也不盡合理。

撇開主管機關的三不管，只要修改「地質敏感區劃定變更及廢止辦法」第二條，將土石流，甚至土壤液化新增為地質敏感區，則可先為土石流潛勢區多一道地質安全評估條件，以降低土石流災害發生頻率與災害程度，來避免加油站幾近滅頂事件不斷在國人面前上演。