發展室溫超導體 台沒準備好

最近韓國研究團隊聲稱發現了「室溫超導體」（取名LK-99），造成全球學界和商界轟動，及各種傳統與社交媒體的跟風。暫且不論這項（宣稱的）劃世紀「發現」是否經得起此後各路科學家的嚴格驗證，我們仍然可以從中學習和檢討，當面對高科技的全球競爭時，台灣準備好了嗎？顯然，台灣必須準備好，因為高科技競爭通常伴隨著高度經濟競合，影響國計民生和國民所得。

為了避免成為國際醜聞，在韓國團隊公布發現了LK-99材料中的所謂「室溫超導性」之後，韓國「超導和低溫學會」就立即成立了一個驗證委員會展開調查，並隨時發布階段性調查結果。從這一個臨危授命的韓國學會名稱中，點醒我們一項嚴肅課題：推展超導體的研究和應用，不但傳統超導體，即使是「高溫超導體」，甚至「室溫超導體」的研發，都離不開實驗低溫物理學的專業知識和技術。

室溫超導體外，近幾年全球許多國家，包括台灣的國科會，都挹注高額經費投入「量子電腦」的研發，希望搶得先機，促進高階經濟發展和確保國家資訊及各領域安全。但優質的量子電腦操作依賴嚴苛的運轉條件，包括耗能小、噪音低、相位相干時間長等，這些要求只有在遠低於室溫的極端低溫環境下才能達到，也就是有賴於實驗低溫物理學的專業知識和技術。

歷史的教訓則是，二次大戰結束之後，半導體研究成為顯學。如何摻雜各種原子、摻雜多少數量，以達到最佳導電特性，都必須在低溫下測量這些摻雜原子的量子化能階位置，才能了解和掌握半導體的詳細物性，以便進行精密調控以製作元件。所以，身為一家商業公司，美國貝爾實驗室仍購置了必要的儀器設備，展開低溫實驗。比貝爾實驗室更早幾年，美國普渡大學物理系便基於類似理由，從歐洲禮聘專家來校建立低溫物理實驗室。

在圍觀室溫超導體的熱鬧新聞之餘，在憂心量子電腦和量子計算的激烈國際競合之際，缺乏訓練有素的堅強實驗低溫物理研發團隊，依我個人觀點，勢將重蹈當前台灣產業的覆轍，知其然而不知其所以然，因此只能代工，卻難以創新成為這些高科技產業的領頭羊。