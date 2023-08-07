科技．人文聯合講座／大學出版社的責任密碼：UP！

張俊哲 自從在出版中心服務，我就經常被問到幾個有趣的問題。我的回答，和讀者們分享如下：

問題一、「聽說你在『台大出版社』工作？」

答：不！我在「台大出版中心」工作。不過，它的確是個大學出版社。只因它隸屬行政系統，需以「中心」稱呼。

問題二、「你們負責印講義嗎？」

答：不！教務處設有很棒的「講義股」，由他們負責印製。

問題三、「你們賺很多嗎？」

答：不（算多）！大學出版社從不以營利為出發點，這是基本宗旨。更多詳情，請參閱維基百科。

問題四、「我有精彩的學界內幕想爆料，你們可以幫忙嗎？」

答：不，絕不！我們以出版學術專書和教科書為主，且有專業的審查制度，和正派經營的國際期刊幾無二致。要爆料，請另找高明。

問題五、「只限本校的老師投稿嗎？」

答：不，當然不！從北極到南極，全球的學者都歡迎。

問題六、「誰是你們的老闆？」

答：校長！他也是每一本書的發行人。多虧校方大力支持，二十五名同仁方能安心地工作，每年出版數十本的書。

其實，我還常被問到「出版中心重要嗎？」因這題較像「申論題」，就容我用較長的篇幅，向大家解釋。

在理性的層次，大學出版社提供專業、嚴謹的編審平台，讓學者之研究成果與智慧結晶公諸於世。由於無盈虧之顧慮，學者們可充分展現「正其誼不謀其利，明其道不計其功」之治學情懷。即使電子期刊當道，綜合論述文章爆增，它們仍無法取代敘事分明、娓娓道來、橫跨古今的專書和教科書。簡而言之，大學出版社所肩負的學術與教育使命，彰顯其必要性與重要性。

在感性的層次，我必須承認：傳統大學出版社的「專業氣味」太濃，嚇走了不少民眾，也連帶築起了「學術高牆」。還好，國際書展和新書座談的密集舉辦，近年來已發揮滴水穿石之效，在高牆上鑿了好幾個洞，讓原本卻步的民眾，得窺學術研究之樂趣和意義。當然，我們希望未來能讓高牆倒下，使國人目睹學者專家如何運用知識來剖析時代、解決問題。至此，知識不僅產生力量，也讓人民有感。當國產之人文與科研著作，可屢獲國內外高度肯定時，國力之展現，莫過於斯！多所國際頂尖大學之出版社既為學術重鎮，又是熱門景點，即為最佳例證。目前國內各大學出版社之營運，尚未臻上述之榮景；甚至有些還在慘澹經營中。因此，加強合作與爭取資源，勢在必行。

個人以為：大學出版社（University Press）的英文縮寫「ＵＰ」，恰如其分地反映其重責大任；也就是說，因著「ＵＰ（大學出版社）」的努力，讓大學保有「ＵＰ（向上提升）」的動力！期待不久的將來，當師生出國交流時，其伴手禮既有本土名產鳳梨酥，又有台灣各大學發行的好書。這份榮譽感與信賴感，將彌足珍貴。（作者為台大教授、出版中心主任）