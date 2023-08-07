倡議和平 重建烏克蘭

七月中旬起，從紐時到ＣＮＮ，美國主要傳媒陸續報導，烏克蘭遲至六月四日發動的春季反攻，因軍火等供應不足，暫時止歇。

七月廿六日烏軍再次進攻，八月一日至今，國際媒體出現這些措辭：交戰四年的第一次世界大戰，德國及英國分別有六點七萬與四點一萬人截肢，而烏克蘭在二度反攻前，已有五萬人截肢，「但真實數字可能更高」（華爾街日報）。西方訓練的這些烏克蘭軍旅「僅接受四到六週的武器綜合訓練」，反攻的「每一哩都是血腥戰鬥…進入臨時醫療站的傷兵從不間斷…數字龐大」，北約成員國送達前線的裝備已有五分之一遭摧毀，西方估計烏軍傷亡超過十萬。（紐約時報、衛報）

獨排眾議的是《經濟學人》，它強調，去年普亭「部分動員」卅萬人；七月修法後，徵召年齡上限從廿七歲調高至卅歲，將增加四十萬人。但這些新兵通常「訓練不良且裝備殘缺，很多人已經被殺或受傷」，差不多就是「砲灰」。彷彿是聽到這個說法，俄羅斯國防部四日宣稱，烏軍反攻至今已有四萬三千人殞命，俄軍則摧毀烏軍各種軍火約四千九百具，包括廿六架飛機、九架直升機、一千八百三十一輛坦克與裝甲車（包括德製黑豹坦克廿五輛、法製ＡＭＸ坦克七輛，以及美國戰車廿一部）。

五日，沙烏地阿拉伯倡議的「俄烏問題會談」，中印美等四十餘國參加，會議第一天「小有進展」。俄烏停火總要來到，只是時間早晚，再戰是雙方傷亡持續上升，更多人家悲痛，蒙塵的大地哀鳴不止。除了「和談應尊重烏領土主權完整」，雙方停火後，修補與重建烏克蘭的課題，必須先行規畫，要項有二：消極面是，制止已經發生的，西方金融資本與烏克蘭政經寡頭對其土地與農業的巧取豪奪（烏克蘭二○二一年的六八○億美元出口，五分之二來自穀物等農產品）；要尊重烏克蘭市民社會、學界與農民的要求，改正土地法，並將那些發戰爭財而形同盜竊的行為，取消其法律效果。

積極面是知恥近乎勇，俄羅斯入侵犯罪，但西方必須承認自己也有責任。愛爾蘭史學家、專研俄羅斯與德國的Geoffrey Roberts近日說：「烏俄戰爭是歷史上最可避免的戰爭」，但最後是「烏克蘭與西方把子彈上膛，普亭扣下扳機」，這個用語相當傳神。儘管看法並非創新，卻是從季辛吉至美國前國防部長與現任中情局局長等一長串人士所說，北約多年來在烏克蘭的部署是在升高對俄羅斯的挑釁，使莫斯科認定早日開打烏克蘭，比日後交戰北約，來得符合其國安利益。最後，如同巴西總統魯拉所說，與北約相互為用八年的基輔政府也有責任。

俄羅斯、北約與基輔政府對戰爭的爆發，承擔不同程度與性質的責任，那麼，三方都需出資投入重建。課徵俄羅斯海外資產營業利潤（每年約卅億美元）的百分之百，轉作重建烏克蘭之用，據說仍可符合國際法。這個金額距離重建總額四至五千億美元仍很遙遠，但若每年課徵，加上北約會員國每年理當承擔的金額，至少可以減少烏克蘭對金融資本的借貸。