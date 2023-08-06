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老屋再利用 用空屋救高房價

聯合報／ 劉彥良／自由業（嘉縣中埔）

不吃不喝九年才買得起房？吃喝是必需，住房亦是，倘若要吃喝，這輩子還奢談住得起房嗎？

不論買房、租房，在台灣社會已經失衡，擁有自住房的人愈有錢，投機客、包租公婆的房產愈滾愈多，老百姓愈來愈買（租）不起房，政府是裝看不見，還是寧可站在弱勢的對立面？

以筆者居住的鄉下而言，許多老房子因為後輩搬離棄置，房子最怕沒人住，沒了「生氣」，自然壞得快；部分投機的屋主，反正空屋也是閒著，藉由房仲牽線，普通三合院隨便開價動輒上千萬，反正願者上鉤，久了未出售，老屋壽終正寢，接著開始炒地皮。

這些年走在鄉間，隨處可見荒廢老屋，有些不知是好幾代人的持分，又或舉家搬往山下或市區，任由房屋傾倒；對於許多望屋興嘆者，這些都相當可惜，假使不住，可以少量租金或無償供需者使用，房子有人住較不容易壞，也許還能讓房地產稍微降溫。

房子本來就是給人住的，空屋是最下策，台灣極高的空屋率及囤房率，造就年輕人買不起房，懇請政府正視老屋再利用的議題，才是公平正義救台灣之良策。

房子 老屋

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