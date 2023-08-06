名家縱論／日本大轉身：正常國家？印太副警長？

日本要走向正常國家？要成為美國印太戰略的副警長？如果了解岸田政府在烏克蘭戰爭後對日本安全政策的大幅改變，很難不有類似認知與感受，日本開始展現正常軍事大國的防衛態勢，更重要的是美日安保進入戰略抗中聯盟體制！

二戰後日本安全政策的最重大轉變是岸田政府去年十二月通過的安保三文件：《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》與《防衛力整備計畫》，標誌著三大改變：首先，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。第二，要求自衛隊應有「反擊敵方基地的能力」。第三，「大幅提升國防開支」，軍事預算五年內成長近兩倍。

安保三文件大幅轉變日本安全政策，三項層面的戰略意涵分別是：威脅認定、戰略威懾、預算倍增。七月底的二○二三年版「防衛白皮書」就針對這三層面作更明確與具體的論述。

首先，在威脅認定方面，將中國軍事升級為對日本「前所未有的最大戰略挑戰」。白皮書將中、俄和北韓並列，指控三國造成「二戰結束以來最嚴峻、最複雜的安全環境」，稱中方大幅增加國防經費、加快軍力發展，在東海、南海要「單方面改變現狀」。

威脅認定在國家安全戰略中是關鍵環節，認定指控中國軍事動向是日本的最大戰略挑戰，當然是在中美戰略對抗下配合美國，提升美日安保為戰略抗中聯盟；換言之，日本在美國印太戰略中角色從後勤班長變為副警長。

第二，在戰略威懾方面，白皮書載明將「建構防區外防衛與反擊能力」，也就是提升戰機或飛彈反擊他國基地的能力。白皮書以烏克蘭遭受俄國攻擊為例，認定主要原因在「威懾力不足」，因此稱日本首次決定擁有、允許攻擊敵方飛彈發射基地等的反擊能力。

在反擊飛彈的部署上，日本今年初已向美國採購四百枚戰斧巡弋飛彈配備於海上自衛隊神盾艦上，預計二○二七年前完成改裝作業。同時，防衛省正開發射程兩到三千公里的長程飛彈，並計畫在二○三○年代部署。

第三，在預算倍增方面，二○二七年之前，國防經費將達日本國內生產總值百分之二，為此日本將在未來五年追加投入高達四十三點五兆日圓資金，謀求「根本性地增強防衛力量」。

突然五年倍增的預算如同暴發戶，但還是縝密規畫在七個重點領域的未來五年支出，例如在導彈方面猛增到五兆日圓、跨領域作戰能力增長到八兆日圓、武器裝備達九兆日圓、強化軍事設施四兆日圓、採購彈藥兩兆日圓等。

雖然日本內部很久不談正常國家了，但俄烏戰爭讓德、日兩個二次大戰戰敗國都走出軍事限制，都倍增國防預算，都開始大幅發展軍備，改變安全戰略。日本更在軍事演習、兵力部署、裝備建設等方面大幅增加，特別加快在西南諸島的彈藥庫和基地建設，並與美軍不斷拓展演訓項目。

白皮書雖然也有關切台海情勢，但如果認為日本安全政策轉變後將因「台灣有事、日本有事」而會軍事介入台海衝突，那就過於自我陶醉的單戀認定了！華爾街日報上月報導，華府曾提出日本自衛隊在「台灣有事」時的角色，例如在台海搜尋中共潛艦等，但未獲得日本任何具體承諾。

日本這次大舉提升軍事預算與軍備雖仍強調專守防衛，然而，指控威脅與強化軍備本身不也是一種威脅訊號？尤其近兩年，美英澳簽署ＡＵＫＵＳ軍事聯盟，美韓的華盛頓宣言形成「核同盟」，以及即將在華盛頓大衛營舉行的美日韓三邊高峰會，是否又會組成新的東北亞聯盟關係？這些看在相關國家眼中也是嚴重的安全威脅，由此可知，「相互威懾」與「軍備競賽」將成為亞洲安全環境的主軸！

（作者為前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授）