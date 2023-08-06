技職教育被看見 就是好事

看到昨天聯合報整版討論技職教育問題，有提議成立黑手大學﹑有業者建議師徒制，不論是哪種看法或哪個單位願意投入，我都覺得技職教育被看見是件好事，衷心希望這不僅僅只是某一天或某一版面被大肆討論的議題！

日前遇到一位合作學校的林校長，他說起學校一個讓我印象深刻的孩子，有過動症傾向，在教室坐不住，卻在我們扶助的假日技藝班動手做的課程中找到目標；過去常惹事讓母親傷心的他，也因學習技藝改變了行為，更因努力學習且在全縣技藝競賽中獲獎，而獲得保送高職電機科。家境清寒的他利用假期在遊樂園區打工，可能因擁有國家技術士丙級證照，受到老闆特別青睞，後來他更努力取得乙級證照。

林校長問起我當初推動技職教育的起心動念，我說是因為始終相信每個人都有其擅場，而教育本該因材施教﹑本該讓每個孩子發揮其所長，但因社會主流價值是升學，導致許多成績不佳或是高關懷的孩子無法被看見，間接導致他們放棄自己；與其讓他們無所事事，不如和各國中學校合作開設各種職群的技職教育，並以習得專業技術為目標，除了可讓孩子找回自信，也可為國家社會培植專業技術人才。

另外對家境清寒卻有上進心的高職學生，我們也展開育才計畫，培植他們追求更高專業技術，能通過國家技術士乙級證照考試，往後再協助他人以達到善的循環。

執行過程中有人提出，國中生學水電或冷氣配管之類的太早了吧？也有人認為這種課程學生怎會想學？或是訓練出來的人才，將來也未必會從事這個工作等問題，我都笑著說，勞動部訂定國家技術士丙級證照考照年齡是十五歲，可見這是被認定可學習的年紀；另外我也分享曾看到某校水電班有名女孩，腰掛工具袋，嫻熟的操作器械。她的爸媽不喜歡她學機電，但她笑著說「我除了喜歡，最重要的是覺得將來好找工作，就算將來不會從事這個工作，最起碼我遇到水電問題可以不求人」。

這句自信的「可以不求人」讓我印象深刻，這樣認真且樂在學習的女孩，經過關關競賽，最終在勞動部舉辦的全國青少年組技藝競賽中獲得總冠軍。只要我們提供機會給孩子，不論男女、不論年紀，都可以習得一技之長，證明自我能力。

至於有多少人會繼續從事所學的技藝？我一點也不以為意，因我們從第一年開始扶助南投縣十二所國、高中職推動技職教育起，到現在僅僅四年，已拓展至九縣市七十四所學校，從第一年只有二百多名學生，到現在一年有一千七百多名同學加入，且每年有超過六成的孩子取得國家技術士證照，我相信長此以往，每年栽培數千人中即使只有一成的孩子以之為正職，這些專業技職人才都將為台灣社會帶來助力，「長久做下去，就會看見影響力」。

希望有一天不論是孩子或是家長都可以驕傲的說：「我（我的孩子）是專業的水電技術人士」，而非自卑的說是水電工！林校長說在我眼中看到希望，我說是在孩子的表現中看到未來的希望，還有在愈來愈多學校願意和我們一起努力下，讓我們信心倍增。