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解決恐龍法官 讓法官不再血汗

聯合報／ 尤英夫／律師（台北市）

拜讀日前李復甸「善用仲裁改善法官血汗困境」一文，同意應善用仲裁制度減少民事案件。不過對於法官驚人工作量，也想提出一些檢討。

對於法官之驚人工作量，個人認為部分與對司法官的低度信任度有關。國民眾對司法官的信任度，不論是天下雜誌（二Ｏ一六年）、中正大學犯罪研究中心（二Ｏ一五年）或台灣公民人權聯盟籌備處（二Ｏ二三年三月），都是多數不信任法官。坦白說，這對多數戰戰兢兢盡心盡力的法官非常不公平，但就是有少數恐龍法官亂判，影響了民眾對整體法官的信任。

例如有位老先生死了太太，老先生與兒女辦理繼承遺產，全家交出印鑑證明給大兒子。結果大兒子將老爸價值三千萬元左右的房地產以以六百二十萬元「賣」給自己，並過戶到名下。問題是老爸完全不知道過戶情事，買賣契約也沒有老爸的簽名。

表面上，賣價雖然進到老爸的銀行帳戶，但老爸的提款卡、存摺及印章均在大兒子的手上。只因七年後才發現房地被過戶，法官竟不顧老爸一再強調沒有看到或拿到一毛錢，大兒子也無法舉證老爸看到錢或摸到錢，但法官仍然判決說老爸有拿到錢。請問這不是恐龍法官嗎？判決後，聲請錄音記錄也被法官拒絕，你說官的信任度會提高嗎？

筆者做為資深律師，碰到類似案件不只一次，法官都說憲法規定「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」法官法又規定，「適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由」，講難聽些，就是保護法官亂判濫權，換言之，我法官濫用自由心證特權、我說了算，當事人是拿我沒辦法的，最多是上訴。這樣一來，案件數量自然就增加了，不是嗎？

恐龍法官 司法官

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