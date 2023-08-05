心理諮商應納健保補助

日前拜讀民意論壇「心理諮商收據不應是廢紙」一文，頗有同感。青少年是國家的棟梁，其心理健康應獲得重視，然而政策的制定，顯然沒有諮詢到像該文作者那樣的專家，才會制定這種有頭無尾的「三次免費」政策。文中提到，那三次以後呢？心理諮商的效果首先是療程，有哪位神通廣大的諮商師能訂出三次的療程？如此神龍見首不見尾的粗糙政策，決策者的不智昭然若揭。

個人三年前曾罹患身心症，內人為我安排了心理諮商，但是諮商費用高昂，讓我壓力更大。例如曾到長庚做心理諮商，五十分鐘兩千五百元，一周要兩次，身心狀況本來就不佳的我，又多了一項經濟壓力，真是雪上加霜。

我認為最好的「德政」應該是納入健保補助，即使只補助十分之一，當事人都會感受到被支持的善意。若財政不允許，起碼要如同專家的遠見，朝著列入「列舉扣除額」抵稅來努力，畢竟心理諮商也是正規醫療的一環，這才是幫助需要諮商者的王道。

聰明的決策者，應該不用等到有身心症，才心有戚戚焉吧！