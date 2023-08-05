心理扶助 關乎參審意願

國民法官法於今年開始實施，前三年以故意犯罪因而發生死亡結果者為適用範疇，如故意殺人、故意酒駕致死等罪。因此國民法官於審理期間，就無可避免得面對某些血腥、暴力的影像與畫面，即所謂刺激性證據，對第一次坐上法官席的民眾無疑是沉重的負擔。面對如此情況，現行法制有無因應之策？

只要年滿廿三歲，並在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上的國民，都有成為國民法官的資格。依國民法官法第十六條，若因執行國民法官職務會嚴重影響身心健康，可以拒絕被選任。但因嚴重影響身心健康屬極不確定的概念，若解釋過寬就會使辭退率上升，不利於國民法官選任。

國民法官法採取起訴狀一本，即三位法官與六位國民法官所組成的合議庭在審判前，不會接觸到案件相關卷證，所有證據皆是在審理期間，由當事雙方來舉證。以酒駕致死案件為例，檢察官就會提出被撞死的照片，甚至是影像，讓合議庭能以感官接觸犯罪過程與內容，以符合直接審理原則。但這些畫面必然非常血腥，除會對國民法官的心理造成極大震撼與壓力外，亦可能因此使人產生偏見，導致得考慮此等刺激性證據是否該被展示於法庭，或者該以何等形式出現等問題。

依國民法官法施行細則，對刺激性證據，法院可依職權或依聲請，衡量公正審判及還原真實之必要等因素，來裁定不公開展示或以適當方式，如改成黑白、縮小畫面或不連續播放等來處理，以減少對國民法官的身心衝擊。但因此等刺激證據的處置權限專屬三位法官，若裁定不公開或以其他方式處理，就會使法官與國民法官間出現資訊不對等。

即便證據經特殊處理，看似不會影響心證形成，但果真如此？以死因鑑定來說，鑑定人為方便法官、尤其是國民法官迅速理解死亡原因，必得配合影像說明。這些影像若經特殊處理，除可能妨礙國民法官了解事實，亦可能影響國民法官之量刑態度，也使國民法官無法接觸原本、原始證據，致有違反最佳證據與直接審理原則之疑慮。也因此，如何在公平審判與國民法官的身心健康間取得平衡，仍待時間來磨合。

國民法官若於審判後出現創傷性症候群，致必須接受身心治療，因擔任國民法官屬法定義務，難以主張國賠，而得自行負擔損害。因此司法院建立所謂三階段的照顧心理支持計畫，以應對國民法官所可能產生的身心壓力及心理症狀。惟此等心理扶助能否長期且徹底落實，關乎人民參與審判的意願，也牽動國民法官制度的未來。