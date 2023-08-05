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嚴植穴深度 防路樹傾倒

聯合報／ 林凝／景觀工程師（屏東市）

杜蘇芮與卡努颱風接連侵襲台灣，各地陸續傳出路樹遭強風吹倒嚴重影響交通事件。每逢颱風來襲，經常發生路樹傾倒意外，有論者將原因歸咎於樹種問題，事實上，各樹種耐風程度雖有不同，但傾倒原因，除了樹種、種植地點、生長環境、樹冠大小、病蟲害等因素外，尚與路樹植栽時之植穴深度有極大關聯。

一般樹木的植穴挖掘深度標準，通常以該樹木根球的直徑再加十五至二十公分為原則，如果植穴深度不足，一旦碰上颱風侵襲所帶來的豪雨，沖刷土壤表層，將造成路樹根部裸露及樹木抓地力不足而傾倒。

過去有些植栽廠商便宜行事，草率在土壤淺層挖洞充當植穴，甚至連樹根包覆土球的塑膠袋都未拆除，就把樹苗栽種下去，試問如此栽種如何讓樹木根部具有穩固的支撐力？

政府機關辦理路樹植栽工程發包時，應於工程契約內規範植穴之設計標準，並於驗收時確實抽驗樹木植穴深度是否符合契約規定。颱風來襲前，亦應針對樹木是否有腐朽、空心、罹患褐根病等問題，做全面性的預防檢測，以確保植栽樹木之穩固安全，減少路樹傾倒事件發生。

路樹 卡努颱風 豪雨

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