颱風天 盡力明白身邊的年輕人

颱風天，你覺得年輕人都在唱ＫＴＶ、吃火鍋嗎？

拉麵青年告別大夜班生活，被調回總公司上班，我傳訊息問他：「是不是很開心變成上班族？終於可以享受颱風假了！」

沒想到入夜後竟看到回訊：「其實，我今天要上班，哈哈！」原來，升為幹部的拉麵青年，進貨是職務之一，即使門市因颱風休息，跟廠商約好進食材不能改期，否則開門營運時會沒有原料；他詳載一天的行程：清晨五點半起床、六點從新竹住處出門、八點半抵達新北公司接貨、九點半到台北市區門市進貨上架，中午再回新北總公司作帳，下周才能順利發薪水。他非常任勞任怨地說：「就把自己當日本上班族，家住神奈川、在東京都心工作。」每天跨縣市奔波，很認命地說：「沒辦法，人在江湖飄。」

颱風天工作的，當然不只拉麵青年，在觀光老街開咖啡廳的年輕人，店鋪休息、跑到友人的餐廳支援、在甜品店上班的卅歲女郎，接了預先訂位的客群，下午四點提早打烊，捷運站出口開咖啡廳的青年老闆，很開心營業額比往常颱風天高，在夜市和夫婿經營小吃店的育兒媽媽，一向認為有做就有錢，很有智慧地說：「颱風天沒什麼人，反而沒那麼累。」

周三在連鎖超市，望著架上新出刊的雜誌標題「盡力明白身邊的年輕人」發呆，但最後滲入我心的，是和颱風天仍要上班的年輕人們LINE來LINE去，擁有政治學碩士學位的拉麵青年說：「年輕人跟弱勢團體一樣，只有選舉的時候才會被關心。」

坦白說，除非遇到惜才的老闆，家世背景依然影響現代青年的未來；儘管媒體始終熱議著總統大選，但從終日為柴米油鹽醬醋茶煩惱的市井小民視角，那只是雲端上、少數人的事。

作為一個捉襟見肘，連自力租房子都很困難的中高齡，我能對身邊的年輕人說什麼呢？加油嗎？

台灣青年沒有躺平，他們始終盡力而為。