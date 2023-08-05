別讓前鎮漁港淪蚊子港

審計部報告指出，高雄市府原僅申請新台幣三千萬元改建前鎮漁港，最後政府卻給了八十一億元，引發藍綠兩黨互嗆，淪為口水戰。中央能重視地方需求及建設，願意幫助改善，對當地居民固然是好事一樁，但計畫內容及經費編列是否具前瞻性則遭到外界質疑。

「前事不忘，後事之師」，過去許多地方基層建設，事後變成蚊子館（超過百件），與政府原先聲稱的結果相距甚遠，卻無人負起責任，甚至還以活化為由繼續投入經費，例如投資百億興建的高雄遠洋興達港最終成為最貴的蚊子館，讓民眾相當痛心。面對監察院糾正，漁業主管部門辯解，是國際漁業環境改變所致，問題是國際漁業環境非一夕間改變，漁業大國的日本，早在一九八○年代就已經看到漁業未來走向，有計畫將漁業發展重心從遠洋移至沿近海與養殖業，為什麼台灣漁政高官沒看到？如何避免重蹈覆轍，恐怕是國人需要共同省思的重點。

前鎮漁港需整建是事實，但在當前國際漁業因過度捕撈、非法捕魚、魚類棲息地遭破壞、破壞性捕撈、海洋汙染嚴重、海水酸化等因素，造成海洋漁業資源狀況繼續下降，捕撈漁業經營日益困難；加以國際間已形成畫設海洋保護區保護共識，加強取締非法捕魚，縮減合法的漁撈配額，透過新科技以有效管理來實現海洋資源可持續發展；何況前鎮鄰近興達港及台南安平漁港，台灣需要那麼多遠洋漁港嗎？

面對漁業環境蕭條，台灣已有許多閒置漁港，政府雖鼓勵漁民兼營娛樂性漁業，卻又衍生航道、海岸土地使用等新爭端。政府每年編列有限的漁業預算，如何配合國際漁業發展趨勢轉變（著重綠色低碳養殖漁業），做最迫切及最適當的分配，需要理性思考跟務實看待，官僚政客不要只會畫大餅騙老百姓。

細觀過去的每一座蚊子館，在爭取預算時，計畫書寫得天花亂墜，既可帶動城鄉發展，增加就業機會，還可繁榮地方經濟，好處多多，預算金額也大幅灌水，事後證實多信口開河。只是這樣草率的規畫案，看不到願景，竟然可以通過中央相關部會的「專業」審查及朝野立委的把關，原因在於沒人被真正究責，才一再發生。

當前台灣漁業所處之環境十分險峻，如何不負全國人民所託，讓漁民可以自豪的從事漁業，確保未來國人餐桌上水產品的穩定提供，是台灣漁業施政的重中之重。漁民需要政府幫忙之處相當多，卻長期遭到政府忽視，若非選舉到了，試問前鎮漁港整建案，會受到在野政黨的重視嗎？

扁、馬、蔡政府不僅滅不了蚊子館，還不斷製造新的蚊子館，各總統參選人應重視問題的嚴重性，並做出競選承諾，若當選一定會好好檢討暨監督前瞻計畫與其他專案計畫，至少不要讓前鎮漁港成為另一個蚊子港！