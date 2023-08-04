解決血汗法官 讓專業人士分憂

過勞的法官、遲來但不見得是公平正義的判決，是台灣司法長期以來的現象。一般民眾總以為把案件交給法官審理，是無奈的選擇。事實上，以筆者從事仲裁的經驗，民事案件交付仲裁有以下優點：

一、從審理時間比較：仲裁人大多會在開庭前卅分鐘討論案件爭點及審理方向，且仲裁庭多能準時開庭，每次開庭時間經常一至二小時或更長，最多開八次，加上評議及製作仲裁判斷書的時間，仲裁人至少要花約卅小時進行實質審理，最晚九個月內結案。單就這點，台灣的法官根本做不到。若每件案件要求法官花卅小時審理，九個月內結案，恐怕法官不只血汗，而是相繼過勞倒下。沒體力就沒能力，誰都一樣。

二、就專業度比較：以工程案件為例，法官審理工程糾紛，不外乎囑託鑑定。早期法官直接引用鑑定結論判決，被最高法院廢棄，後來雖有傳訊鑑定證人詰問輔助，結果還是照單全收居多。邇來，法院雖設有工程專股，但真正能看懂設計圖、施工進度網狀圖、區分要徑跟非要徑、單價分析表的法官，恐怕鳳毛麟角。連最單純的民宅地磚重鋪費用，都要依賴鑑定，無法自行從估價單判斷，而鑑定費往往大於重鋪費，故與其給法官判斷，倒不如給「陳財佑」（抓漏達人）們判斷。

筆者曾參與一機電工程數量爭議，因主任仲裁人是專家，當庭比對圖說計算之下，申請人自知無理便撤回。似此情況，在職業法官審理中焉能自行查得水落石出！

當然，不可否認的，仲裁制度的缺點是當事人選出的仲裁人可能偏袒選任的一方；唯筆者的經驗，只要主任仲裁人立場公正，並無影響。

筆者認為，要解決血汗法官的問題，應修法遴選律師、土木技師、結構技師、機電技師…等專業領域人士當臨時國民法官，分案時由電腦隨機分給所遴選相關專業的國民法官來審理。既可避免仲裁制度之缺點，又可解法官積案之勞累。