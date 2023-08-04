退場校地 打造失智者專屬生活村

近日再傳三所大學停招，退場校地及校舍的處理亦為重要議題。據推估，一一七學年度將有超過五成私校面臨招收不到本地生源的窘境，若未有境外生、成人等生源補足，恐將面臨退場。筆者認為，退場校地與校舍的用途，除了社會住宅、運動中心…以外，政府亦可研議納入「失智者專屬生活村」的選項，並媒合企業資源與長照保險的配套支持。

台灣失智症協會推估，一一一年十二月底我國失智人數將近卅二萬人，占全國總人數的一點三七％，即每七十二人中就有一名是失智者。基於年齡愈高、失智症盛行率愈高的趨勢，我國未來失智症人口勢必持續增加，將面臨更嚴苛的失智症者照護挑戰，亟需及早完善相關準備。

由於失智症者在認知功能上退化，及相關症狀與情緒反應，致家人面臨沉重照護壓力。我國雖已開始零星設置「失智友善社區」，然而多屬與在地居民混住及開放形式，恐難滿足中度以上失智症者需求。

據此，筆者建議，政府可參考荷蘭的霍格威村，於退場校地中選擇適合者打造為失智者專屬的封閉式社區，各項生活機能與一般社區無異，惟店家或相關設施的服務人員皆具備失智症知識及與患者相處的專業訓練，並有社工、醫療人員等進駐，同時媒合企業資源與長照保險的配套支持，為失智症者提供友善、溫暖、專業的身心支持與照顧，除了減輕家屬的沉重壓力，亦可讓失智症者擁有尊嚴的生活。